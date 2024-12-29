29 декабря 2024, 15:04

Оперная певица из Подольска получила грант губернатора Подмосковья

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Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил оперную певицу Дарью Вуйчик с получением гранта губернатора Московской области. Она победила в номинации «Молодой талантливый автор».

Дарья Вуйчик руководит оперной студией Dolce Vосево во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске, она также предложила идею проекта «Музыкальный салон „Бельканто“».

Обладательница выдающегося по красоте и силе голоса теперь сможет воплотить еще одну творческую идею, она выпустит театрализованную постановку «Музыкальные свидания Петра Чайковского». В основу проекта войдут классические произведения известного русского композитора, педагога и дирижера. Премьера пройдет в следующем году.

«Поздравляю Дарью с очередным успехом! Желаю еще больше вдохновения, ярких выступлений, преданных поклонников таланта», - сказал Григорий Артамонов.

Подольск Награды
29 декабря 2024, 14:06
Итоги в сферах здравоохранения и образования за 2024 год подвели в Лобне
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Последнее в уходящем году общегородское собрание в Лобне посвятили итогам года в здравоохранении, образовании, а также в благоустройстве и законотворчестве. Медики и педагоги отметили в 2024 году два долгожданных новоселья.

Отметим, что здравоохранение и образование - главные статьи расходов муниципального бюджета, который приняли на последнем в этом году заседании городского совета. По многим направлениям финансирование значительно увеличат.

Таких масштабных проектов в Лобне, как Инженерно-технический лицей «Авиатика» и новая поликлиника, не было давно. В этом году также открыли новых детских сада. Помимо этого, стартовал капитальный ремонт школы № 5: там полностью обновят стены, крышу и инженерные коммуникации, приобретут для учебных нужд современную мебель и технику.

В Лобне увеличилось число стобалльников, все больше ребят побеждают в конкурсах и олимпиадах. Количество школьников, которые посещают кружки и секции, выросло почти в два раза.

Прорывом 2024 года стала новая поликлиника на 600 посещений. Медучреждение по плану должны были открыть в следующем году, но строители справились досрочно. Здание площадью 12000 квадратных метров полностью готово к приему пациентов. Здесь обустроили дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женскую консультацию, лабораторию, отделение для наблюдения инфекционных больных, блок медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации.

«Это был рубикон. Самое важное, что за год мы сплотились командой так, что мы этот рубикон одолели. Теперь я уже знаю, что со всем остальным, что будет следом, мы справимся», - сказала главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен.

Проблему нехватки кадров в Лобне решают благодаря федеральным, областным и муниципальным мерам поддержки. Это и социальная ипотека, и компенсация за аренду жилья, и комфортные условия работы, которые также имеют большое значение для врачей и учителей.

Благоустройство Здравоохранение Лобня Образование
29 декабря 2024, 13:24
Дед Мороз вручил юным пациентам больницы в Чехове новогодние подарки
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Накануне Нового года представители администрации городского округа Чехов и Дед Мороз посетили венюковскую больницу. Они вручили маленьким пациентам игрушки и сладкие подарки.

Сюрпризы от главного волшебника страны получили маленькие пациенты соматического и инфекционного отделения.

Отметим, что добрая акция проходит в городском округе Чехов каждый год.

По поручению главы Чехова Михаила Собакина к ребятам подарить новогоднюю сказку приехали сотрудники администрации округа и Дед Мороз. Гости поздравили юных пациентов больницы с наступающим Новым годом и вручили каждому по подарку.

«Так получилось, что эти дети не смогут новогодний праздник отметить дома. И чтобы создать им праздничное настроение Дедушка Мороз вручил им сладкие подарки, игрушки», - поделилась заместитель главы городского округа Чехов Ольга Щукина.

Дети Чехов Новый год
28 декабря 2024, 19:46
Коммунальщики Балашихи промыли 1920 метров канализационных сетей на этой неделе
МинЖКХ Московской области
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Сотрудники Балашихинских коммунальных систем подвели итоги работы за неделю. Основное внимание БКС традиционно уделили быстрой ликвидации засоров и аварий на системах холодного водоснабжения.

Специалисты под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области устранили восемь утечек на водопроводных сетях, очистили четыре водопроводных колодца и отремонтировали еще один.

Также отремонтировали пять водопроводных колонок, промыли 1920 метров канализационных сетей, устранили 35 засоров, очистили 26 и отремонтированы четыре канализационных колодца, очистили 32 насоса и отремонтировали оборудование.

Работа
28 декабря 2024, 18:03
Сотрудники МФЦ в Мытищах передали макулатуру в пункт приема вторсырья
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Жители городского округа округа Мытищи принимают участие в проекте «Вторсырье рулит». В течение месяца специалисты центра «Мои Документы» собирали бумагу, газеты, картон, пластиковые крышки и бутылки, а затем сдали материал в переработку.

Находясь на работе, сотрудники центра «Мои Документы» сортировали отходы, чтобы затем отправить их в пункт приема. Таким образом, они внесли свой вклад в проект «Вторсырье рулит» и улучшили экологию муниципалитета.

«В течение месяца мы собирали картон, газеты, крышечки и бутылки. Весь материал мы передали в пункт приема нашего города», - поделилась директор Многофункционального центра городского округа Мытищи Юлия Сычева.

Акцию «Макулатура и пластик рулит» запустил Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях имени Наташи Едыкиной. Проект создали для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам экологии и поведения на дорогах. Вырученные средства направят на помощь детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Мытищи Экология МФЦ

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