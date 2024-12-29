Оперная певица из Подольска получила грант губернатора Подмосковья

Последнее в уходящем году общегородское собрание в Лобне посвятили итогам года в здравоохранении, образовании, а также в благоустройстве и законотворчестве. Медики и педагоги отметили в 2024 году два долгожданных новоселья.

Отметим, что здравоохранение и образование - главные статьи расходов муниципального бюджета, который приняли на последнем в этом году заседании городского совета. По многим направлениям финансирование значительно увеличат.

Таких масштабных проектов в Лобне, как Инженерно-технический лицей «Авиатика» и новая поликлиника, не было давно. В этом году также открыли новых детских сада. Помимо этого, стартовал капитальный ремонт школы № 5: там полностью обновят стены, крышу и инженерные коммуникации, приобретут для учебных нужд современную мебель и технику.

В Лобне увеличилось число стобалльников, все больше ребят побеждают в конкурсах и олимпиадах. Количество школьников, которые посещают кружки и секции, выросло почти в два раза.

Прорывом 2024 года стала новая поликлиника на 600 посещений. Медучреждение по плану должны были открыть в следующем году, но строители справились досрочно. Здание площадью 12000 квадратных метров полностью готово к приему пациентов. Здесь обустроили дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женскую консультацию, лабораторию, отделение для наблюдения инфекционных больных, блок медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации.

«Это был рубикон. Самое важное, что за год мы сплотились командой так, что мы этот рубикон одолели. Теперь я уже знаю, что со всем остальным, что будет следом, мы справимся», - сказала главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен.

Проблему нехватки кадров в Лобне решают благодаря федеральным, областным и муниципальным мерам поддержки. Это и социальная ипотека, и компенсация за аренду жилья, и комфортные условия работы, которые также имеют большое значение для врачей и учителей.