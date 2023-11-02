Операторы «РТ-Инвест» заменили более 10 тысяч контейнеров в Подмосковье с начала года

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Отмечается, что средний срок эксплуатации бака для отходов составляет год. Операторы «РТ-Инвест» обслуживают 65% процентов территории Подмосковья.

Баки предназначены для раздельного сбора отходов: серые - для смешанных, синие - для сухих, а бункеры - для крупногабаритных отходов. Количество контейнеров в каждом населенном пункте определяется схемой санитарной очистки, нормативами отходообразования и зависит от количества людей проживающих на территории.

Больше всего контейнерных площадок находится в зоне работы Рузского регионального оператора - 21 тысяча. Следом идут Сергиев Посад и Кашира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимости усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.

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