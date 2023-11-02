02 ноября 2023, 13:16

Операторы «РТ-Инвест» заменили более 10 тысяч контейнеров в Подмосковье с начала года

Пресс-служба «РТ-Инвест»
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С начала года операторы «РТ-Инвест» заменили свыше десяти тысяч контейнеров в Московской области. Всего в зоне работы трех региональных операторов в Подмосковье установили более 100 тысяч различных баков.

Отмечается, что средний срок эксплуатации бака для отходов составляет год. Операторы «РТ-Инвест» обслуживают 65% процентов территории Подмосковья.

Баки предназначены для раздельного сбора отходов: серые - для смешанных, синие - для сухих, а бункеры - для крупногабаритных отходов. Количество контейнеров в каждом населенном пункте определяется схемой санитарной очистки, нормативами отходообразования и зависит от количества людей проживающих на территории.

Больше всего контейнерных площадок находится в зоне работы Рузского регионального оператора - 21 тысяча. Следом идут Сергиев Посад и Кашира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимости усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.

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ЖКХ Мусор
02 ноября 2023, 14:01
Балет «Дон Кихот» пройдет в Сергиевом Посаде 4 ноября
Unsplash
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Балет «Дон Кихот» пройдет во Дворце культуры имени Гагарина в Сергиевом Посаде 4 ноября. В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что гостей ждет яркое представление с танцами, национальными костюмами и музыкой Людвига Минкуса.

«Сюжет основан на истории фантазера и мечтателя, который отправляется на встречу приключениям и подвигам», - добавили в ведомстве.

Программа начнется в 17:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже много новогодних мероприятий, список которых пополняется каждый день.

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ЖКХ Мусор
02 ноября 2023, 13:59
Электромеханический завод в Одинцове расширит производство комплектующих для станков
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Одинцовский электромеханический завод реализует инвестиционный проект, направленный на импортозамещение. Предприятие расширит производство комплектующих для металлообрабатывающих станков.

Объем инвестиций составит 40 миллионов рублей. Кроме увеличения масштабов производства, завод создаст еще 10 рабочих мест.

«Одинцовский электромеханический завод» после расширения производства сможет выпускать комплектующие для станций очистки смазочно-охлаждающих жидкостей, транспортеров стружки, кабинетной защиты и телескопических зашит направляющих», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Электромеханический завод занимается производством изделий из металла. Компания выпускает детали подъемников для канатных дорог, оборудование для бассейнов, фонтанов, архитектурных и арт-объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.

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Одинцово Бизнес
02 ноября 2023, 13:47
Хирурги из Балашихи удалили у пенсионерки пупочную грыжу размером с мяч
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Хирурги из Балашихи спасли 84-летнюю пациентку, удалив у нее грыжу размером с мяч. Женщина поступила в филиал № 3 Балашихинской больницы с жалобами на боль в животе.

Оказалось, что пупочная грыжа была у женщины давно, но к врачам она не обращалась. Образование выросло до большого размера и стало давить на внутренние органы. Медики удалили грыжу под обезболиванием, а также сделали пластику пупочного кольца.

«Пациентка довела ситуацию до критического состояния. Еще немного и произошел бы некроз сдавленного грыжей участка тонкой кишки. А это в свою очередь приводит к перитониту - гнойному воспалению, которое в столь почтенном возрасте может закончиться летальным исходом. Но все обошлось хорошо», - сказал заведующий хирургическим отделением филиала № 3 Балашихинской больницы Денис Гулькин.

Сейчас пациентку выписали и отправили домой. Врачи продолжат наблюдать за состоянием женщины. При болях ей рекомендовали обращаться вновь к врачу по месту жительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что более 20 машин неотложной помощи передали в поликлиники региона.

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Здравоохранение Врачи Балашиха
02 ноября 2023, 13:44
Оформление выплат на молочную кухню упростили в Подмосковье
Unsplash
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Беременным женщинам из Подмосковья доступна выплата на обеспечение питанием. Ее уже оформили свыше 220 человек. Оформление поддержки делали еще проще и удобнее.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, при постановке на учет в женскую консультацию, в личный кабинет придет предзаполненное заявление, где нужно проверить банковские реквизиты и дать согласие.

«Отмечу, что выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей, это - беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет», - сказала она.

Выплату могут получить беременные и кормящие женщины и семьи с детьми до трех лет. Ее размер составляет от 400 до тысячи рублей в месяц. С начала года на молочную кухню в Подмосковье выплатили почти 870 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Льготы

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