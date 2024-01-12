Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли свыше 250 тысяч звонков за год

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, с 2019 года кол-центр принял почти 1,6 миллиона обращений.

«Сотрудники горячей линии могут рассказать о системе родовспоможения региона, необходимых документах и о многом другом. В среднем в день на одного оператора приходится 300 звонков», - сказала она.

Получить консультацию жители могут по телефону 8 (800) 550-30-03. Ознакомиться с системой родовспоможения также можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что после капремонта открыли еще шесть медицинских центров открыли после капремонта. Они располагаются в Щелкове, Лосино-Петровском, Волоколамске и Видном.

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