Оператор Системы-112 Светлана Давиденко помогла жительнице Лобни вызвать скорою в Краснодаре

Читайте нас в:

Светлана Давиденко приняла тревожный звонов около двух часов нови. Жительница Лобни позвонила на единый номер 112 с просьбой помочь ее маме, проживающей в Краснодаре.

Несмотря на то, что Система-112 Московской области не имеет прямого соединения со всеми экстренными оперативными службами страны, оператор связалась с коллегами из Краснодара и медики оказали женщине необходимую помощь.

Жительница Лобни поблагодарила Светлану за неравнодушие в экстренной ситуации.

Напомним, операторы Службы-112 в Лобне обрабатывают до 350 вызовов в сутки. Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в городе Лобня: 8 (495) 577-12-43 и 8 (498) 684-30-90.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».