Оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» отправил на переработку 15 мешков пластиковых бутылок

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Общий объем груза составил 120 литров. Отмечается, что это не первая партия полезного сырья, которую забирает региональный оператор из спортивного комплекса.

Например, в июне 2019 года совместно с компанией «ЭкоСпорт» регоператор установил необычные емкости для сбора пластика - контейнеры для накопления ПЭТа в виде баскетбольных корзин и хоккейных ворот.

Напомним, всего на территории Воскресенского кластера Московской области установлено более 3,5 тысячи синих контейнеров для сухих отходов. Мусоровозы забирают и доставляют вторсырье на КПО «Восток» и КПО «Прогресс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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