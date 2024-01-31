Оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» напомнил о возможности онлайн-оплаты за вывоз мусора

Личный кабинет значительно облегчает процесс оплаты услуги. В нем сохраняются все начисления и платежи, формируется квитанция и акт сверки за выбранный период, а оплата за вывоз отходов осуществляется в один клик. Электронная квитанция не заменяет бумажную версию, а лишь делает ее более удобной и напоминает о своевременной оплате коммунальных услуг.

Личный кабинет предназначен для физических лиц - собственников жилых строений и квартир в МКД. Он доступен для абонентов, которые получают отдельную квитанцию за вывоз отходов напрямую от регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», АО «Мосэнергосбыт» или ООО «МосОблЕИРЦ».

Для входа в личный кабинет необходимо зарегистрироваться и получить пароль. Регистрация занимает несколько минут. Для потребителей, у которых нет лицевого счета или номера договора с регоператором, сначала предлагается заключить договор на обслуживание «Обращение с ТКО», а затем на почтовый ящик клиента приходят логин и пароль для личного кабинета.

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