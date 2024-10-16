Оперативное совещание по предстоящему отопительному сезону прошло в Пушкино

Сейчас «Газпром теплоэнерго МО» проводит работы на 27 объектах, что оказывает влияние на показатели поставки тепла в округе. В связи с этим глава округа поручил организовать мероприятия по сбору данных о переходах и небольших мостах, которые не обслуживаются коммунальными службами. Планируется разработка стратегии по приведению этих объектов в порядок.

Также на встрече была обсуждена работа по вывозу мусора. До 25 октября совместно с региональными операторами будет составлена дорожная карта, направленная на приведение всех контейнерных площадок в соответствие с утверждённой схемой санитарной очистки.

«Большая работа проводится по ликвидации несанкционированных свалок - мы в лидерах по устранению навалов. Сейчас привлекаем к данным работам все компании, которые на конкурентной основе могут оказывать услуги», - отметил Максим Красноцветов.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни жителей округа и обеспечение стабильного функционирования коммунальных служб в предстоящий осенне-зимний период.

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