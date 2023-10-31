Операцию по замене разрушенных костей челюсти на титановые провели в больнице в Пушкино

Вскоре после рождения четвертого ребенка 40-летняя женщина столкнулась с тяжелым заболеванием. У нее диагностировали третью стадию рака молочной железы.

Врачи начали комплексное лечение, в состав которого входила и химиотерапия. В это же самое время ухудшилось здоровье зубов, что часто бывает у женщин после родов. Многодетная мать обратилась за помощью в частную стоматологическую клинику, где ей удалили зуб. Это и спровоцировало тяжелые последствия.

«Дело в том, что в состав комплексной терапии больных с различными онкологическими заболеваниями входят и бисфосфонаты. Эти препараты влияют на костный метаболизм, и во время их приема нежелательно совершать какие-либо стоматологические манипуляции. Под запретом даже профессиональная гигиена», - объяснил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунев.

После удаления зуба рана долго не заживала, а затем воспалительный процесс перешел на челюсть, поражая кости и мягкие ткани. Через год произошел патологический перелом челюсти.

Врачи Пушкинской больницы начали лечение пациентки. Они подготовили 3D-модель челюсти, по которой ориентировались во время многочасовой операции. Пораженные ткани удалили, а вместо разрушенной кости установили титановую пластину с искусственным суставом.

Сейчас пациентка уже выписана домой и продолжает лечить основное заболевание.

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