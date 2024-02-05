Операцию по удалению опухоли размером 40 сантиметров в позвоночнике провели в Жуковском

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья, молодого человека доставили в больницу с жалобами на сильные боли в груди и спине. После обследования выяснилось, что большая липофибома - доброкачественное образование - сдавливала спинномозговой канал, так как распространилась из забрюшинного пространства в поясничную мышцу и спинномозговой канал.

Если бы опухоль не удалили своевременно, пациент потерял бы возможность ходить. Врачи приняли решение провести экстренную операцию.

«Общий размер опухоли был около 40 сантиметров. Операцию удалось провести, не прибегая к большим разрезам, что сократило период реабилитации и свело к минимуму риски осложнений», - рассказал заместитель главного врача по хирургии, кандидат медицинских наук Александр Архаров.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку.

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