Операцию по удалению опухоли головного мозга провели пациентке в Подольске

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В Истре в Павловской школе проверили устройства для эвакуации с высоты. Они изготавливаются в городском округе Истра.

Система самоспасения – это канатно-спусковое оборудование, которое поможет выбраться из окон с высоты до 200 метров. Его применяют в чрезвычайных ситуациях, таких как возгорание или террористические нападения, когда забаррикадированы двери и лестницы.

Испытывали эти устройства на себе специалисты организации-производителя, учителя и директор Павловской школы.

«Оценка, которая нам была дана по итогам испытаний, – отлично. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать возможность оснащения всех наших школ данным оборудованием», - отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Система самоспасения помогает человеку быстро и безопасно спастись. При проверке 20 человек смогли спуститься всего за пять минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Павловская школа стала первой в Подмосковье, где установили такие приспособления.