Операцию по удалению кисты с шеи провели в больнице в Пушкино
Молодой человек в возрасте 18 лет обратился за помощью в отделение челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы имени профессора Розанова. Он жаловался на увеличивающееся в размерах образование на шее.
Как рассказали в Минздраве Подмосковья, круглое образование на шее пациента напоминало жабры и доставляло эстетические неудобства молодому человеку.
Врачи выявили срединную кисту шеи - такая патология формируется у человека еще на стадии эмбриона. Как рассказал челюстно-лицевой хирург Айнаш Алискендерова, проблему решили путем операции.
«Иногда люди могут прожить до глубокой старости, даже не подозревая, что у них киста, опасности для жизни она не представляет. В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же, опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась. Проблему решили хирургическим путем - удалили кисту и наложили косметический шов», - сказала она.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».