Операцию по удалению кисты с шеи провели в больнице в Пушкино

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, круглое образование на шее пациента напоминало жабры и доставляло эстетические неудобства молодому человеку.

Врачи выявили срединную кисту шеи - такая патология формируется у человека еще на стадии эмбриона. Как рассказал челюстно-лицевой хирург Айнаш Алискендерова, проблему решили путем операции.

«Иногда люди могут прожить до глубокой старости, даже не подозревая, что у них киста, опасности для жизни она не представляет. В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же, опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась. Проблему решили хирургическим путем - удалили кисту и наложили косметический шов», - сказала она.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

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