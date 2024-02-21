Операцию по извлечению из кишечника детали от пирсинга провели в больнице в Раменском

Инородное тело, застрявшее в кишке, может спровоцировать пролежень и последующую перфорацию стенки. Через это отверстие предмет может попасть в свободную брюшную полость и повредить другие органы.

«Благодаря своевременному обращению, инородное тело удалось удалить эндоскопическим способом - выполнить колоноскопию и извлечь часть пирсинга из просвета слепой кишки», - рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

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