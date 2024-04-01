Операции при патологии щитовидной железы начали проводить в подмосковном госпитале для ветеранов войн
В Московском областном госпитале для ветеранов войн начали проводить операции при патологии щитовидной железы. Хирурги успешно оперируют пациентов с использованием видео-эндоскопической и микрохирургической техники.
По словам заведующего хирургическим отделением госпиталя, кандидата медицинских наук, врача высшей категории Алексея Бирюкова, пациенты проходят комплексное обследование и предоперационную подготовку в терапевтическом отделении.
«Заболевания щитовидной железы могут протекать на фоне неизмененной, пониженной или повышенной эндокринной функции. Зачастую медикаментозными средствами провести лечение заболеваний не представляется возможным, тогда требуется оперативное лечение», - рассказал Бирюков.
Он добавил, что персонализированный, мультидисциплинарный подход позволяет лечить пациентов старшего возраста.
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