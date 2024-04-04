04 апреля 2024, 20:14

Операции малоинвазивным методом провели в центре материнства Подмосковья

АРХИВ
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Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства и хирурги-онкологи регионального онкодиспансера совместно прооперировали двух юных пациентов малоинвазивным методом. Об этом рассказали в подмосковном Минздраве.

По словам заведующего детским хирургическим отделением МОЦОМД, детского хирурга Владимира Трунова, малоинвазивные методы операций несут в себе значительные преимущества как пациенту, так и больнице и системе здравоохранения в целом.

«Так заметно укорачивается время пребывания в стационаре, быстрее происходит возврат к прежнему образу жизни», - рассказал Трунов.

Он добавил, что применение малоинвазивной хирургии будет и дальше использоваться в совместной работе двух учреждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Больницы Врачи
04 апреля 2024, 20:15
Все включено. В Подмосковье стали выбирать готовые помещения для бизнеса
Телеканал «360»
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В Подмосковье создали все условия для того, чтобы бизнесмены могли запустить собственное производство, не тратя время на постройку заводов и цехов. Для этого в регионе существуют индустриальные и технопарки. Спрос на них уже существенно превышает предложение, рассказал ведущей «360» Яне Фомичевой исполняющий обязанности директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров в программе «Дело техники».

Последнее слово техники Популярным становится формат «Подмосковье индастриал». Как объяснил Федоров, это такая торговая марка в плане готовых помещений для промышленности.

Это как раз те самые готовые помещения для малого и среднего бизнеса, когда предприниматель заезжает уже в готовый полностью бокс. Там есть отделка, все коммуникации.

«Все сделано по последнему слову техники. Энергоэффективные здания», - описал их Федоров.

Подмосковные индустриальные парки постоянно развивают и совершенствуют. Ранее в «Есипове» открыли современный промышленный коворкинг. Площадка обеспечит более 240 рабочих мест, там появятся вакансии для высококвалифицированных специалистов.

На территории Московской области 69 индустриальных парков. Столько было в конце прошлого года - сейчас, по мнению эксперта, их уже больше. Технопарки тоже входят в их число.

«Принято считать, что индустриальные парки - что-то более масштабное. Для больших заводов, на большой территории. Технопарки - более компактная институция, где находят себе помещения более маленькие производства», - пояснил Федоров.

«Экономика оживает» Скорость жизни и принятия решений увеличилась. Чаще всего предприниматели хотят найти уже готовую площадку, где можно быстро развить производство, построить завод, или, если уже есть помещение, завезти туда оборудование и начать выпускать продукцию.

«Эти форматы наиболее востребованы, когда управляющая компания - девелопер - сделала за них основную часть работы. <…> На помещения спрос особенно вырос в последний год - сильно превышает предложение. И это очень хороший признак того, что наша экономика оживает», - отметил собеседник «360».

Некоторые инвесторы предпочитают, чтобы «было подешевле и попроще»: готовы в голом поле сами все построить. Но таких гораздо меньше. В основном все хотят, чтобы все было готово для того, чтобы организовывать производство и не думать о строительстве, подключениях, разрешениях, а заниматься только бизнесом и выпуском своей продукции.

Строительство Бизнес Заводы Экономика Парки
04 апреля 2024, 19:58
Лекарство от болезни Фабри будут производить в Подольске
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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ООО «НПО Петровакс Фарм» и ФГБУ «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи» завершили синтез субстанции для локализации производства препарата «Фабагал». Лекарство поможет пациентам с редким генетическим заболеванием — болезнью Фабри.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания «Петровакс» активно инвестирует средства в развитие фармацевтического предприятия полного цикла по производству лекарственных препаратов.

«Производственные мощности предприятия расположены в подмосковном городском округе Подольск. Плановый объем инвестиций только в локализацию производства препарата «Фабагал» оценивается в два миллиарда рублей», - рассказала Зиновьева.

Финальным этапом проекта станет производство готовой лекарственной формы препарата из российской субстанции на предприятии «Петровакс».

На прилавках аптек препарат российского производства появится уже в конце этого года. Эффективность технологии позволит производить препарат в количествах, достаточных для обеспечения терапией всех российских пациентов с болезнью Фабри.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Болезни Лекарства Технологии
04 апреля 2024, 19:48
Чеховские школьники стали победителями состязаний «сожми и закрути ПЭТ»
МСК-НТ
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Региональный оператор ООО «МСК-НТ» наградил чеховских школьников по результатам состязаний «Сожми и закрути ПЭТ».  Экологическая акция по сбору скрученных пластиковых бутылок компания организовала впервые. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Как рассказали в ведомстве, учащиеся двух школ в течение месяца собирали пластиковые бутылки, чтобы их экологично утилизировать - сжать и закрутить крышки. Накопление и вывоз пластика в таком виде целесообразнее и удобнее для переработки.

Ребята из чеховского волонтерского клуба «Я-Доброволец» дополнительно организовали школьное состязание по сбору пластикового вторсырья. Им удалось собрать порядка 200 килограммов пластика.

Акция также прошла в Москве, Подмосковье, Ленинградской, Нижегородской, Тульской, Свердловской области и на Сахалине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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ЖКХ Школьники Переработка Экология
04 апреля 2024, 18:55
Паллиативные пациенты в Подмосковье получат бесплатную психологическую помощь
Пресс-служба координационного центра паллиативной помощи МО
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Пациенты с неизлечимыми заболеваниями получат бесплатную психологическую помощь в Московской области. Запись на консультации открылась 1 апреля. Помощь доступна как самим пациентам, так и их родственникам.

На консультации уже направили 54 человека. С пациентами работают специалисты из службы психологической помощи, которые прошли специальное обучение.

«Мы настоятельно рекомендуем и призываем паллиативных пациентов и их родственников пользоваться психологической поддержкой на протяжении всего времени. Это поможет не только остаться открытым к миру, но и не чувствовать себя обузой», - прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Записаться на прием к специалисту можно по номеру горячей линии: 8 (498) 683-83-83.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству новой поликлиники в Королеве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи

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