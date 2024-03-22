Опалиховский лесопарк в Красногорске благоустроят к октябрю

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в разработке концепции Опалиховского лесопарка активное участие принимали жители Красногорска.

«В этом году в Красногорске мы приступаем к масштабному благоустройству Опалиховского лесопарка, который имеет удивительную природу. Согласно пожеланиям жителей, создадим здесь базовую инфраструктуру, установим уличную мебель для комфортного отдыха и сформируем площадки для активного отдыха», - рассказал Хайкин.

Общая площадь лесопарка - 64 гектара. Планируется очистить территорию от валежника, сухостоя и больных деревьев. В парке проложат дорожки, установят современное освещение, скамейки для отдыха и систему видеонаблюдения. Также посадят деревья и кустарники.

Специально для посетителей с домашними животными оборудуют кинологический маршрут. Кроме того, на территории у родника обустроят переходные настилы через речку Банька.

Лесопарк примет первых посетителей в октябре 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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