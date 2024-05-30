30 мая 2024, 14:01

Опалиховский лесопарк в Красногорске благоустроят до конца года

Министерство благоустройства Московской области
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Благоустройство Опалиховского парка продолжается в Красногорске. Работы проводят в рамках губернаторской программы «Парки в лесу».

«Благоустройство лесопарков - одна из важных и сложных программ министерства. При наведении порядка на лесных территориях необходимо бережно проводить работы, без вреда окружающей среде», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По словам министра, проект благоустройства разработали, исходя из пожеланий жителей округа. Так, в лесопарке создадут базовую инфраструктуру, установят уличную мебель для комфортного отдыха и сформируют площадки для активного отдыха.

На территории также запланировано создание спортивного кластера, который включает в себя теннисный корт, баскетбольную и воркаут-площадки. Кроме того, планируется благоустройство территории у родника. Благоустройство планируют завершить уже в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Красногорск Благоустройство
30 мая 2024, 14:46
Новая остановка появится в микрорайоне Красная Поляна в Лобне
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Монтаж новой остановки ведется в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Ее установят по просьбе жителей.

Жители микрорайона Красная Поляна дождались установки остановочного пункта. Уже несколько дней работы ведутся по поручению главы городского округа Лобня Анны Кротовой.

«Остановка в этом месте необходима с точки зрения удобства и безопасности жителей. Осталось совсем немного, и многолетняя проблема будет решена», - сообщила Кротова.

Одновременно в городе продолжаются работы по благоустройству. В частности, «Мосавтодор» приступил к нанесению на дорожной разметки термопластиком. Этот материал отличается повышенной износостойкостью и долговечностью.

Улучшение дорожной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств являются приоритетными направлениями работы городских властей. Новые остановочные пункты и современная разметка сделают передвижение по городу более комфортным и безопасным.

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Благоустройство Лобня Работа
30 мая 2024, 14:45
Коломенский университет вошел в топ-200 лучших вузов России
Министерство образования МО
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Коломенский государственный социально-гуманитарный университет снова вошел в число 200 лучших вузов страны по версии Национального агрегированного рейтинга. Эксперты оценили показатели 686 учебных заведений.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что рейтинг составляется на основании комплексного анализа учебного заведения. Вузы распределили по десяти лигам - от премьер-лиги до девятой.

Во второй лиге НАР, где отмечены 113 (16,5%) ведущих учебных заведений, ГСГУ удержал свою прошлую позицию, что свидетельствует о стабильности и качестве образовательных программ университета.

Рейтинг поможет абитуриентам сделать осознанный выбор в пользу того или иного вуза. Приемная кампания 2024 года начнется 20 июня.

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Вузы Коломна Рейтинги Образование
30 мая 2024, 14:24
Более 300 километров линий электропередачи в Подмосковье модернизируют в 2024 году
Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» отремонтируют более 30 километров кабельных и воздушных линий электропередачи в Одинцовском городском округе в этом году. Также в планах модернизировать 19 подстанций и расчистить около пяти гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.

Также масштабные работы проведут и в Раменском городском округе. Там отремонтируют 33,4 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 21 подстанций и четыре здания ТП, а также расчистят 5,9 гектаров охранных зон вдоль ЛЭП округа.

Как отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин, всего в 2024 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 300 километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

«В этом году „Мособлэнерго“ в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов планирует ввести в эксплуатацию 235,8 километров электросетей и 162,4 мегавольт-ампер трансформаторной мощности», - рассказал Евгений Хромушин.

Наибольший объем работ запланирован на летние месяцы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Раменское Ремонтные работы
30 мая 2024, 14:21
Минэкологии Подмосковья внедрило ИИ в работу по борьбе со свалками
Фото Минэкологии МО.
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Круглый стол тему «Реализация проектов с применением искусственного интеллекта в Московской области» провели в Мособлдуме. Представители Минэкологии региона рассказали о работе платформы по мониторингу образования и перемещения строительных отходов и грунтов в регионе

По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова, искусственный интеллект способен идентифицировать большегрузные транспортные средства по их контурам, определять наличие в кузове строительных отходов или грунтов, а также распознавать госномер транспортных средств «Результат не заставил себя ждать: если количество несанкционированных свалок в 2020 году составляло 4534, то в прошлом году оно сократилось до 1295. Общая экономия бюджетных средств муниципальных образований Московской области на вывоз строительных отходов превысила 193 миллионов рублей», - рассказал Фирсов.

По итогам мероприятия, участники единогласно решили рассмотреть вопрос создания Государственной информационной системы Московской области «Единый цифровой контур обращения со строительными отходами».

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Искусственный интеллект Мособлдума

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