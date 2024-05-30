Опалиховский лесопарк в Красногорске благоустроят до конца года

«Благоустройство лесопарков - одна из важных и сложных программ министерства. При наведении порядка на лесных территориях необходимо бережно проводить работы, без вреда окружающей среде», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По словам министра, проект благоустройства разработали, исходя из пожеланий жителей округа. Так, в лесопарке создадут базовую инфраструктуру, установят уличную мебель для комфортного отдыха и сформируют площадки для активного отдыха.

На территории также запланировано создание спортивного кластера, который включает в себя теннисный корт, баскетбольную и воркаут-площадки. Кроме того, планируется благоустройство территории у родника. Благоустройство планируют завершить уже в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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