Онлайн-записью к ветеринарам Подмосковья воспользовались 8 тысяч раз с января

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, записаться на прием одну из 54 ветклиник жители могут через «Госуслуги».

«С начала года общий поток посетителей с питомцами составил более 39 тысяч человек, 22% из которых записались на прием через портал региональных государственных услуг. Такой формат выбрали порядка 8 800 владельцев домашних животных. В основном, требовались консультации специалистов, вакцинация и лабораторные исследования», - рассказал глава ведомства Сергей Двойных.

В Госветслужбе отметили, что при необходимости накануне визита с владельцем животного связываются по телефону и уточняют дополнительную информацию. Им сообщают о подготовке к сдаче анализов или проведению операции.

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