09 декабря 2024, 12:04

Онлайн-запись в кружки и секции стала одной из популярных госуслуг в Подмосковье

Медиасток.рф
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Жители Подмосковья оставили свыше одного миллиона онлайн-заявок на запись в секции с начала года. На региональном портале доступны кружки по вокалу, робототехнике, танцам, программированию и другие.

Записать детей в кружки жители могут на «Госуслугах» , напомнили в Мингосуправлении Подмосковья. При помощи сервиса можно подать одно заявление сразу в несколько секций. Так, можно дополнительно выбрать занятия по вокалу, футболу, робототехнике, гимнастике и многие другие.

Воспользоваться услугой могут родители или законные представители ребенка.

Кроме того, пожать заявку на обучение могут и совершеннолетние жители. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.

Получить услугу также можно на «Доброделе».

Дети Госуслуги
09 декабря 2024, 12:32
Муниципальный этап математической недели «Вершина» прошел в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Мероприятие проходило в гимназии № 4 и посвящалось Дню математика и годовщине со дня рождения ученого Николая Лобачевского. В нем участвовало восемь команд из школ городского округа.

Ученики соревновались в решении сложных задач в форме эстафеты. Жюри оценивало работы участников по скорости выполнения задания и наибольшему количеству набранных баллов.

Победу в состязании одержала команда школы № 2, второй результат показали ребята из школы «Гармония», а третье место разделили школа № 3 и школа «Лидер».

Капитан победившей команды Иван Чаплыгин будет представлять Можайск на региональном этапе математической недели. Соревнования будут проходить в Корпоративном университете развития образования в Москве.

Условия для качественного обучения созданы в образовательных учреждениях при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.

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Школы Школьники Можайск
09 декабря 2024, 12:22
Участник СВО провел урок мужества для учеников школы № 3 в Воскресенске
МОУ «СОШ № 3»
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Ветеран спецназа Воздушно-десантных войск и ГРУ, участник СВО Владимир Иванович Черкашин, прапорщик Кирилл Андреевич Плыкин и инструктор Алексей Николаевич Горшенин провели урок мужества для учеников школы № 3 в Воскресенске. Они рассказали про обмундирование, физическую подготовку и процесс разборки-сборки автомата Калашникова.

Урок мужества провели для учеников 8-11 классов. Школьники узнали о наполнении рюкзака десантника, как правильно собирать автомат Калашникова, а также о прыжках с парашютом, экипировке и вооружении.

Ветераны боевых действий показали уровень своей физической подготовки и знания в военном деле, примерили на себя обмундирование. Ученики с интересом слушали профессиональных защитников и задавали вопросы.

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Школы Воскресенск
09 декабря 2024, 12:21
Турнир по дзюдо памяти бойцов локальных войн прошел в Воскресенске
Дворец культуры «Юбилейный»
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Традиционный турнир по дзюдо памяти погибших военнослужащих в Афганистане, на территории Северного Кавказа и во время специальной военной операции провели в Воскресенске. Соревнования прошли во Дворце культуры «Юбилейный».

Это уже пятый по счету традиционный турнир. Мероприятие начали с поднятия государственного флага России.

За победу боролись мальчики и девочки от семи лет. Бои проводили по международным правилам: дзюдоистам разрешалось применять, броски, удержания, удушающие и болевые приемы на руки.

В итоге первое место заняла команда Дворца спорта «Юбилейный», второе - сборная городской спортивной школы, третье - ребята из Воскресенского колледжа.

В личном первенстве одержали победу Захар Пучков, Анастасия Долгова, Егор Новиков, Яна Жемерикина, Станислав Кислов, Владислав Мезенцев, Руслан Жемерикин, Роман Хромов, Павел Федосеев, Евгений Гусев, Тимур Билялов, Кристина Жемерикина, Маргарита Захарова, Варвара Федосеева, Егор Орлов, Амир Казаков.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, дипломы и сувениры.

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Воскресенск
09 декабря 2024, 12:08
Сбоев на коммунальных объектах Подмосковья стало на 13% меньше
Министерство ЖКХ Московской области
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За неделю подмосковная аварийно-восстановительная служба взяла на контроль 595 нарушений в работе объектов ЖКХ. Сотрудники ГКУ МО «МОС АВС» зафиксировали устойчивое снижение сбоев в системе горячего водоснабжения, их количество сократилось на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

Из общего числа нарушений 131 касался горячего водоснабжения, 87 - холодного водоснабжения, 218 - теплоснабжения, 158 - электроснабжения и одно - водоотведения.

За отчетный период провели 48 выездов оперативных групп и 31 - рабочих бригад в муниципалитеты региона. Также специалисты организовали 32 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.

Всего с начала года МОС АВС осуществила 7501 выезд в муниципальные образования, 1511 раз из которых выезжали рабочие бригады, а оперативные группы - 5990 раз.

ЖКХ

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