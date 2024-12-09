Онлайн-запись в кружки и секции стала одной из популярных госуслуг в Подмосковье

Записать детей в кружки жители могут на «Госуслугах» , напомнили в Мингосуправлении Подмосковья. При помощи сервиса можно подать одно заявление сразу в несколько секций. Так, можно дополнительно выбрать занятия по вокалу, футболу, робототехнике, гимнастике и многие другие.

Воспользоваться услугой могут родители или законные представители ребенка.

Кроме того, пожать заявку на обучение могут и совершеннолетние жители. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.

Получить услугу также можно на «Доброделе».