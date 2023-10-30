Онлайн-выставку открыли в архивном отделе в Мытищах ко Дню автомобилиста
Архивный отдел в Мытищах подготовил онлайн-выставку, приуроченную ко Дню работников автомобильного транспорта. Посмотреть представленные экспонаты можно на сайте администрации округа в разделе «Виртуальные выставки».
«Цель торжества - показать важность автотранспорта в экономике страны, отдать дань уважения всем работникам данной отрасли, ведь они делают нашу повседневную жизнь удобнее и проще», - отметила начальник архивного отдела Алла Черепкова.
По традиции в этот день высокопрофессиональным работникам железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и других видов транспорта присваивается звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
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