Онлайн-выставку открыли в архивном отделе в Мытищах ко Дню автомобилиста

«Цель торжества - показать важность автотранспорта в экономике страны, отдать дань уважения всем работникам данной отрасли, ведь они делают нашу повседневную жизнь удобнее и проще», - отметила начальник архивного отдела Алла Черепкова.

По традиции в этот день высокопрофессиональным работникам железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и других видов транспорта присваивается звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. При помощи сервиса можно составить маршрут выходного дня или забронировать номер в гостинице.

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