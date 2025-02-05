Онлайн-услугу по записи детей в школы улучшили в Подмосковье

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, при помощи комплексной услуги жители могут оформить выплаты на школьную форму, питание, а также подать заявку на получение подарочного набора в виде рюкзака с письменными принадлежностями.

«Для удобства пользователей в онлайн-услугу внедрен сервис предпроверки льготных категорий детей. При подаче заявления он автоматически определяет льготы для каждого ребенка и предлагает подходящую социальную выплату. Если ребенку уже назначена выплата в текущем году, информация об этом отображается на экране», - сказала глава министерства Надежда Куртяник.

В ведомстве добавили, что подать заявление можно сразу на нескольких детей.

Выплаты производят раз в год, а подарочные наборы вручают первоклассникам в августе.