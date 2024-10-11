Онлайн-услугу по заказу измерений шума на земельных участках запустили в Подмосковье

Это касается таких объектов, как жилые дома, ТЦ, кафе, пансионаты и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Информация о нахождении участка в границах подходов содержится в градостроительном плане. Для заключения нужно измерить уровень шума на территории, а заказать услугу измерений можно через госуслуги. Срок предоставления услуги по измерению уровня шума - до 60 дней.

При строительстве объектов, не имеющих ограничений по шуму, таких как производственные предприятия или автодороги, заключение не требуется. С 2021 года отменены согласования с авиационными властями для участков под личное хозяйство и ИЖС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».