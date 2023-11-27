Онлайн-услугу по реабилитации инвалидов обновили в Подмосковье

Читайте нас в:

«Мы регулярно проводим работу по переводу услуг в электронный вид и их улучшению: внедряем умные сервисы, экспертные системы, сокращаем число документов и шагов при заполнении заявления», - подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

По ее словам, обновление услуги по оформлению выплаты на приобретение технических средств реабилитации сократит число отказов.

Услуга «Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)» размещена на «Госуслугах» в разделе «Соцподдержка» - «Соцпомощь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».