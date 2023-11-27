27 ноября 2023, 11:57

Онлайн-услугу по реабилитации инвалидов обновили в Подмосковье

Unsplash
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Услугу по реабилитации жителей Московской области с инвалидностью оптимизировали на портале госуслуг. Теперь в онлайн-форме появился сервис предпроверки ранее поданного заявления.

«Мы регулярно проводим работу по переводу услуг в электронный вид и их улучшению: внедряем умные сервисы, экспертные системы, сокращаем число документов и шагов при заполнении заявления», - подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

По ее словам, обновление услуги по оформлению выплаты на приобретение технических средств реабилитации сократит число отказов.

Услуга «Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)» размещена на «Госуслугах» в разделе «Соцподдержка» - «Соцпомощь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Инвалиды Госуслуги
27 ноября 2023, 12:09
Юлия Сидорова из Подмосковья победила на конкурсе «Мама-предприниматель»
Unsplash
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Туристический онлайн-трек провели по федеральной программе «Мама-предприниматель». Партнером мероприятия выступила группа компаний «Слетать.ру».

«Туристический трек нашей программы получил большую поддержку: было принято 1125 заявок из 82 регионов России от женщин с детьми до 18 лет. Обучение прошли все участницы, подавшие заявки. Больше всего их было из Краснодарского края, Иркутской и Московской областей, Башкортостана и Бурятии», - отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Интенсив провели в два этапа. Первый курс включал 11 вебинаров, второй - эссе на тему «Почему я хочу получить франшизу „Слетать.ру“». Во второй тур прошли 68 финалисток. В число трех победителей вошли: Юлия Сидорова из Московской области, Наталья Румянцева из Курганской области и Юлия Петрова из Омской области.

Они получили доступ к полному набору обучающих материалов для запуска бизнеса в сфере туризма, а также инструменты для открытия онлайн-турагентства. Главным призом конкурса стала франшиза на офлайн-турагентство под брендом «Слетать.ру».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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Бизнес
27 ноября 2023, 11:49
Более 400 новых мест обитания редких животных и растений нашли в Подмосковье за год
Фото: фонд "Верховье"
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Мониторинг для ведения Красной книги выявил новые места обитания редких животных и растений в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования региона.

В 2023 году специалисты обнаружили 434 новых места, где обитают 150 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Московской области.

«Среди интересных находок - новые места обитания рыси, малой вечерницы, обыкновенной летяги, которую впервые за все время зафиксировали в Волоколамском городском округе», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Орнитологи нашли новые места гнездования черного коршуна, орлана-белохвоста, белокрылой крачки, длиннохвостой неясыти и других редких птиц. Энтомологи отчитались о местах обитания краснокнижных бабочек. Большое научное значение имеют новые находки таких видов растений как гроздовник полулунный, многорядник Брауна. За год ученые обнаружили в Подмосковье многочисленную популяцию печеночницы благородной и левкодона беличего.

«Банк данных по объектам животного и растительного мира содержит сведения о 9189 местах обитания охраняемых видов животных, растений и грибов. Полученные данные будут использованы при подготовке четвертого издания Красной книги Московской области, планируемой к выпуску в 2028 году», - добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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Природа Животные
27 ноября 2023, 11:44
Сезон работы уличных аттракционов завершился в Подмосковье
Фото Минэкологии МО
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Сезон работы аттракционов завершился в Подмосковье. За неделю специалисты проверили работу 27 сооружений и не выявили нарушений, однако из-за сильного снегопада многие из них уже законсервировали до следующего года.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, многие владельцы аттракционов уже перевели технику в нерабочее состояние.

«Многие карусели уже укрыты брезентом, а в мастерских начаты работы по ремонту или замене основных частей и деталей. После сборки и наладки оборудования весной все аттракционы снова пройдут обязательное техническое освидетельствование», - сказал министр.

Недавно Гостехнадзор Подмосковья выдал владельцам парков аттракционов рекомендации по правильному оборудованию зимних горок. На каждую из них необходимо оформить документацию, а соответствие требованиям нужно подтвердить сертификатом или декларацией.

«Проверки развлекательных средств продолжатся и в зимний период, ведь зимние горки, как и аттракционы, должны иметь всю необходимую документацию и быть оборудованными по установленным стандартам и технике безопасности. Кроме того, в области есть крытые парки развлечений, в которых работа развлекательных технических средств не зависит от погодных условий», - отметил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал прошедший снегопад самым мощным за последние 40 лет. В связи с этим все дорожные службы перешли в усиленный режим.

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Отдых Погода
27 ноября 2023, 11:17
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 5% в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Благодаря развитию кардиологической службы и профилактической работе среди населения в Подмосковье удалось снизить смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения. За год этот показатель уменьшился на 5%.

«Это стало возможным благодаря развитой сети, состоящей из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, четкой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, а также большой работе по профилактике заболеваний, которая проводится в регионе», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг « Здоровье », по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Здравоохранение Медицина

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