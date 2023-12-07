Онлайн-услугу по предоставлению бесплатных земельных участков улучшили в Подмосковье

«Мы постоянно улучшаем электронные услуги, чтобы оформлять заявления можно было еще быстрее и проще. Например, новый сервис подключили к еще одной земельной услуге. При заполнении заявки пользователь портала вводит кадастровый номер участка, а система сама загружает основные характеристики: адрес, площадь, вид разрешенного использования, категорию», - рассказала министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка».

Всего на региональном портале доступно свыше 300 госуслуг. Их можно получить с любого устройства с выходом в интернет, а также в цифровых зонах МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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