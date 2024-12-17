17 декабря 2024, 14:16

Онлайн-услугу по оформлению лицензий на алкоголь упростили в Подмосковье

Медиасток.рф
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Услугу выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя упростили на региональном портале в Подмосковье. Туда добавили сервис, который проверит статус торгового объекта.

Как рассказали в Мингосуправления региона, с начала года онлайн-услугой воспользовались свыше пяти тысяч раз. Для удобства предпринимателей ее оптимизировали, добавив туда сервис для проверки торгового объекта. Кроме того, увеличилось количество полей в форме, которые заполняются автоматически.

«Мы доработали сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений», - пояснила глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе «Развитие бизнеса» - «Лицензирование и разрешения». Ей могут воспользоваться только юридические лица. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.

Услугу предоставляют в течение 15 рабочих дней. Госпошлина на годовую лицензию составляет 65 тысяч рублей.

Госуслуги
17 декабря 2024, 14:24
Еще 5 семей в Можайске переехали из аварийного жилья в новые квартиры
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» первые пять семей получили ключи от новых квартир и уже начали обустраивать свое жилье. Напомним, что ранее, в 2020 году, по этой же программе 27 семей переехали в многоквартирный дом, построенный в деревне Дровнино Можайского округа.

На церемонии вручения ключей семье Гулиных был сделан символический подарок. Первой в новую квартиру вошла трехцветная кошка по имени Маруська, которая, по поверью, приносит счастье и удачу. Теперь пушистая любимица семьи обживается в новом доме: днем она ест и охраняет квартиру, а ночью проверяет, насколько крепко спят ее хозяева.

«Маруська чувствует себя прекрасно: днем отдыхает и кушает, а ночью носится по всем комнатам. Особенно ей нравится забираться на занавески», - рассказала Екатерина Гулина, одна из новых жительниц дома.

Можайск Аварийное жилье Квартиры
17 декабря 2024, 14:10
Ветеран труда из Воскресенска Варвара Федорова отметила 95-летие
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Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил ветерана Варвару Никодимовну Федорову с 95-летием. Он навестил именинницу и вручил ей подарки.

Варваре Никодимовне вручили поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Великую Отечественную войну мы пережили и голод, и холод. Дети работали наравне со взрослыми, и основной нашей целью была победа. Самое главное - учиться и работать, тогда все в жизни будет», - рассказала женщина.

Варвара Федорова родилась в Тульской области. Затем переехала в Можайск и оттуда - в Воскресенск. Большую часть жизни женщина проработала в местном совхозе.

«Передал Варваре Никодимовне поздравления и подарки от президента России и губернатора Московской области. Несмотря на все тяготы, она рассказывает о своем прошлом с исключительной теплотой и благодарностью» - отметил глава муниципалитета Алексей Малкин.

Ветераны Воскресенск
17 декабря 2024, 13:16
Еще 3,5 тысячи специалистов привлекли на работу в ЖКХ Подмосковья
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Свыше 3,5 тысячи человек пришли на работу в отрасль коммунального хозяйства в Подмосковье за девять месяцев. Это дворники, сантехники, водители, электрики и другие.

Коммунальные работники ежедневно помогают обеспечивать комфорт и безопасность жителей, отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Масштабную работу по подбору кадров ведомство начало минувшим летом. В результате удалось привлечь более 3,5 тысячи специалистов. По словам главы министерства, заместителя председателя правительства Подмосковья Владислава Мурашова, самыми востребованными на рынке стали дворник, сантехник и механизатор.

«Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат - в среднем 65-70 тысяч рублей», - отметил он.

Так, за девять месяцев более 3,3 тысячи человек пришли на работе в муниципальные бюджетные учреждения. Это 2,8 тысячи рабочих по благоустройству, 213 водителей и 338 машиниста. Еще свыше 200 человек трудоустроились в управляющие компании. Это электрики, плотники, сантехники, дворники, уборщики и другие специалисты.

ЖКХ
17 декабря 2024, 12:45
Поликлинику для детей и взрослых построят в Королеве к 2026 году
Роман Савельев
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Новую комплексную поликлинику на одну тысячу посещений в смену продолжают строить в Королеве. Работы планируют завершить в 2026 году.

Готовность объекта уже превысила 10%, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас на площадке трудятся 45 человек и спецтехника.

«Мы не снижаем высокого темпа строительства. Работы проходят в соответствии с планом, отставаний по срокам нет. Все строительные материалы есть в наличии. Сейчас мы приступили к возведению стен», - рассказал начальник участка Дмитрий Андреев.

Поликлиника будет рассчитана на прием 600 взрослых и 300 детей в смену. Там также откроют травматологический пункт смешанного типа на 100 посещений.

Учреждение войдет в состав Королевской городской больницы № 1. Площадь здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Там будут принимать гинекологи, кардиологи, урологи, неврологи и другие специалисты. На территории проведут благоустройство, создадут парковку, детские площадки и места отдыха.

Строительство Поликлиники Королев

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