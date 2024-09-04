04 сентября 2024, 11:15

Онлайн-услугу госэкспертизы для строительства и ремонта обновили в Подмосковье

Медиасток.рф
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На портале госуслуг Московской области обновили сервис получения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Теперь при вводе УИН объекта автоматически заполнится информация о нем, вид работ, предельная стоимость, наименование инвестиционной программы. А если УИН неизвестен, то найти его получится по ключевым словам», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Обновления позволят заполнить онлайн-заявление быстро и без ошибок. Услуга «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка».

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
04 сентября 2024, 11:05
Студент колледжа в Чехове получил жилищный сертификат для детей-сирот
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил Владимиру Буренину жилищный сертификат для детей-сирот. Студент колледжа «Подмосковье» сможет приобрести недвижимость по государственной программе.

Владимир Буренин получил жилищный сертификат в общественной приемной партии «Единая Россия». Новоселу вручили подарок от местного отделения и поздравили с возможностью приобрести квартиру.

На церемонию пришла приемная мама Ирина Солодовникова. Семья поддерживает молодого человека во всех начинаниях. Владимир Буренин решил стать медиком. Он учится по специальности «Сестринское дело» на втором курсе колледжа «Подмосковье».

«Государственная программа „Жилище“ реализуется на территории нашего округа при активном участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сейчас наши юные жители имеют возможность получить квартиру по договору найма или приобрести жилье самостоятельно на социальную выплату размером более четырех миллионов рублей», - отметил Михаил Собакин.

Отметим, программа по обеспечению жильем детей-сирот работает с 2013 года. За это время 168 жителей приобрели недвижимость. В этом году еще один ребенок получит сертификат.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов
04 сентября 2024, 09:28
Редкие краснокнижные грибы нашли в Пущине и Солнечногорске
А. Козлова
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Жители двух округов Подмосковья сообщили о находке редких грибов. В Пущине обнаружен звездовик сводчатый, а в Солнечногорске — трутовик зонтичный.

Жители города Пущино обнаружили редкий гриб рядом с подъездом многоэтажного жилого дома. Оказалось, что это краснокнижный звездовик сводчатый, популяции которого порой образуют круги, прозванные в народе «ведьмиными кольцами».

В Солнечногорском округе нашли трутовик разветвленный (или зонтичный). Это тоже редкий вид грибов, занесенный в Красную книгу.

Специалисты Минэкологии Подмосковья рады находкам и говорят, что они свидетельствуют о благоприятной обстановке.

Ранее новые местообитания редких грибов выявили в трех округах Подмосковья. Их обнаружили инспекторы эконадзора во время инвентаризации особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов флоры и фауны для Красной книги Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Грибы
04 сентября 2024, 08:15
Центр авиастроения открыли в Гагаринском техникуме в Люберцах
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В Люберецком техникуме имени Гагарина открылся образовательно-производственный кластер. Студенты будут изучать там авиастроение.

Центр создан по инициативе правительства Московской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В кластер вошли пять колледжей и техникумов Подмосковья и 14 предприятий. Это позволит студентам получить практический опыт и современное профессиональное образование.

На этой неделе в центре открыли девять направлений подготовки, для этого закуплено современное высокотехнологичное оборудование. Обучаться там будут 375 студентов. Они смогут получить востребованные на рынке труда знания для дальнейшего трудоустройства на ведущие предприятия Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Студенты Образование
03 сентября 2024, 22:57
День двора провели у дома № 12А на проспекте Астрахова в Мытищах
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При содействии администрации городского округа Мытищи вблизи дома № 12А на проспекте Астрахова организовали День двора. Самым активным жителям вручили грамоты и благодарственные письма. Собравшиеся поучаствовали в конкурсах и мастер-классах.

В Мытищах продолжают отмечать вместе дни деревень, микрорайонов, дворов. Так, у дома 12А на проспекте Астрахова провели День двора, на котором собрались и жители соседних дворов и улиц.

По словам первого заместителя главы городского округа Мытищи Людмилы Ивановой, такие праздники укрепляют соседские взаимоотношения. Она также вручила активистам жилого комплекса «Новое Медведково» грамоты и благодарственные письма.

В День двора творческие коллективы подготовили для жителей развлекательную программу. Все желающие приняли участие в мастер-классах и конкурсах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Мытищи

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