Онлайн-услугу госэкспертизы для строительства и ремонта обновили в Подмосковье

«Теперь при вводе УИН объекта автоматически заполнится информация о нем, вид работ, предельная стоимость, наименование инвестиционной программы. А если УИН неизвестен, то найти его получится по ключевым словам», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Обновления позволят заполнить онлайн-заявление быстро и без ошибок. Услуга «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка».

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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