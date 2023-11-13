Онлайн-услугу для получения бесплатных протезов и слуховых аппаратов улучшили в Подмосковье

«Услугу по оказанию протезно-ортопедической помощи и слухопротезированию ранее перевели в электронный вид. Теперь услугу оптимизировали. Благодаря умному сервису предпроверки сократится число отказов, потому что система фиксирует и блокирует попытки повторного заполнения заявления, если по предыдущему еще не поступил ответ», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Протезно-ортопедическая помощь и слухопротезирование» доступна на РПГУ в разделе «Соцподдержка» - «Соцпомощь». Сервис доступен для тех, кто нуждается в устройствах по назначению врача. Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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