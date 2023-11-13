13 ноября 2023, 10:23

Онлайн-услугу для получения бесплатных протезов и слуховых аппаратов улучшили в Подмосковье

Unsplash
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Услугу по предоставлению бесплатных протезов, слуховых аппаратов и других приспособлений для инвалидов оптимизировали на РПГУ. В онлайн-форму внедрили сервис предварительной проверки, что поможет сократить количество отказов.

«Услугу по оказанию протезно-ортопедической помощи и слухопротезированию ранее перевели в электронный вид. Теперь услугу оптимизировали. Благодаря умному сервису предпроверки сократится число отказов, потому что система фиксирует и блокирует попытки повторного заполнения заявления, если по предыдущему еще не поступил ответ», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Протезно-ортопедическая помощь и слухопротезирование» доступна на РПГУ в разделе «Соцподдержка» - «Соцпомощь». Сервис доступен для тех, кто нуждается в устройствах по назначению врача. Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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Госуслуги
13 ноября 2023, 10:21
Пять новых автоцистерн закупили в Подмосковье для тушения лесных пожаров
Комитет лесного хозяйства МО
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Новую технику для тушения лесных пожаров закупили в Подмосковье. Это пять автоцистерн российского производства.

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов, машины отличаются повышенной проходимостью.

«Для лесопожарных служб Комлесхоза закуплены пять пожарных автоцистерн. Это автомобили ГАЗ С41А23 NEXT „Садко“ российского производства, которые отличаются повышенной проходимостью», - сказал он.

Баженов добавил, что машины будут использовать для патрулирования лесов и тушения пожаров. Они оснащены пожарным и водоплавающим оборудованием, спутниковой навигацией и бортовым навигационно-связным оборудованием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
13 ноября 2023, 10:19
Компания «Мособлгаз» проведет экскурсии для учащихся Подмосковья
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Около 400 школьников и студентов Подмосковья посетят профориентационные экскурсии. Компания «Мособлгаз» расскажет о работе газовых специалистов, интересные случаи из практики, а также покажет инструменты и оборудование.

Профориентационные экскурсии - часть образовательного проекта «Билет в будущее». Образовательные мероприятия пройдут в Красногорске, Нахабино и Химках. На данный момент в Московской области провели почти половину из запланированных экскурсий.

«„Мособлгаз“ активно взаимодействует с областными учебными заведениями: мы регулярно проводим образовательные мероприятия для детей и подростков. Главные задачи - повышение уровня техники безопасности при использовании газа в быту и повышение престижа профессии газовика», - прокомментировал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Напомним, Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.

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Школьники
13 ноября 2023, 10:02
Детский сад на 170 мест построят в ЖК «Облака 2.0» в Люберцах
Застройщик 3-RED
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Новый детский сад откроют в жилом комплексе комфорт-класса «Облака 2.0» в Люберцах. Застройщик 3-RED возводит здание в рамках договора о комплексном развитии территории.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что работы по конструктивным элементам здания и подключению к инженерным сетям уже завершены. Сейчас выполняются отделка и монтаж оборудования, ведутся благоустройство участка и установка малых архитектурных форм. Планируется, что детский сад откроется уже во втором квартале 2024 года.

Дошкольное учреждение смогут посещать 170 детей. В четырехэтажном здании будут отдельный медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Детские сады
13 ноября 2023, 10:00
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 13 ноября
Freepik
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Около 918 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 13 ноября. Загруженность трасс оценили в пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Водителей призывают быть предельно внимательными во время дождя, особенно вблизи пешеходных переходов и на парковках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Пробки Дороги

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