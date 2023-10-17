Онлайн-услуга по записи в кружки и секции стала самой востребованной в Подмосковье за неделю
Электронная услуга по записи в кружки и секции в Подмосковье стала самой востребованной за неделю. Ей воспользовались свыше 37 тысяч раз.
В число самых популярных услуг также вошли: получение выписки из домовой книги, выдача соцкарт и транспортной карты «Стрелка», а также присвоение адреса.
Жителям Московской области напоминают, что воспользоваться услугами на региональном портале можно круглосуточно.
Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.
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