18 марта 2024, 17:27

Онлайн-урок об измерительном контроле провели для студентов-сварщиков в Подмосковье

Министерство образования Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Преподаватель автомобильно-дорожного колледжа в Бронницах Дмитрий Исаев провел для студентов-слесарей онлайн-урок. Он рассказал о визуальном и измерительном контроле сварных изделий в рамках междисциплинарного курса «Контроль качества сварных соединений».

Онлайн-урок провели для студентов второго курса. Обучающиеся узнали о понятиях визуального и измерительного контроля, а также о процессе его проведения. Преподаватель рассказал студентам о последствиях халатного контроля сварных изделий и показал видеоролик по проведению визуально измерительного контроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети писали письма бойцам СВО и плели маскировочные сети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты
18 марта 2024, 18:17
Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе
Медиаархив Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать документацию, а также построить объект и установить необходимое оборудование.

Работы выполнят по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Руза
18 марта 2024, 18:17
Предпринимателям Подмосковья напомнили о сервисах для упрощения экспорта продукции
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Три контейнера с экспортными товарами МСП отправятся из Подмосковья весной. Часть продукции разместят в зарубежных сетевых магазинах, а часть отправят в рамках поставок по экспортным контрактам.

«Уже сейчас, в марте, мы занимаемся проработкой возможности комплектации сразу нескольких контейнеров с экспортным грузом подмосковных компаний МСП. В апреле рассчитываем отправить в общей сложности три контейнера: в Саудовскую Аравию, Китай, и Объединенные Арабские Эмираты», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для представителей бизнеса в регионе действуют специальные программы, например, сервис «Контейнер для МСП». С его помощью пять подмосковных компаний доставили продукцию в ОАЭ. Еще один сервис «Листинг в зарубежных торговых сетях» позволяет разместить продукцию на полках иностранных супермаркетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Экспорт Бизнес
18 марта 2024, 18:16
Профессор РАН Роман Шмаков стал новым директором областного института акушерства и гинекологии
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк представил коллективу нового руководителя Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Директором стал доктор медицинских наук, профессор РАН Роман Шмаков.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, ранее Шмаков занимал должность директора института акушерства Национального медицинского исследовательского центра.

«Новое назначение такого опытного специалиста на пост директора МОНИИАГ должно обеспечить сохранение многолетних традиций, развитие передовых технологий и практик, накопленных в стенах одного из ведущих акушерско-гинекологических учреждений страны», - отметил Сапанюк.

МОНИИАГ является ведущим областным медучреждением родовспоможения, оснащенным необходимым оборудованием. В прошлом году там провели 65 тысяч консультаций и приняли две тысячи родов, большинство из которых были осложненными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи
18 марта 2024, 18:15
Творческая встреча с народным художником России Валерием Страховым пройдет в Коломне
Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"
Читайте нас в: Google Новости
Жителей и гостей Подмосковья приглашают на творческую встречу с народным художником России Валерием Страховым. Мероприятие пройдет 19 марта в картинной галерее «Дом Озера» в Коломне.

Валерий Страхов родился 25 февраля 1950 года в Череповце. Он окончил Ярославское художественное училище и Московский государственный художественный институт имени Сурикова.

Картины художника хранятся в Государственном Русском музее, в Вологодской областной картинной галерее, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Валерий Страхов пишет в пейзажном жанре, при этом развивает традиции русского натурного реалистического пейзажа настроения. Начало встречи в 16:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Художники

Новости по теме