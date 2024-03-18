Онлайн-урок об измерительном контроле провели для студентов-сварщиков в Подмосковье

Онлайн-урок провели для студентов второго курса. Обучающиеся узнали о понятиях визуального и измерительного контроля, а также о процессе его проведения. Преподаватель рассказал студентам о последствиях халатного контроля сварных изделий и показал видеоролик по проведению визуально измерительного контроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети писали письма бойцам СВО и плели маскировочные сети.

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