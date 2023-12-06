Онлайн-сервисом «Кадастровому инженеру» воспользовались более 550 тысяч раз в Подмосковье

С помощью сервиса можно проверить ограничения, не позволяющие создавать новый земельный участок. Он также позволяет узнать о видах разрешенного использования новой территории в соответствии с утвержденными правилами землепользования.

За год сервисом воспользовались уже 252 тысячи раз, что на 21% больше, чем в прошлом году.

«Возможности сервиса позволяют опередить проблему, увеличить точность и предотвратить потенциальный отказ в постановке нового земельного участка на кадастровый учет», - заявил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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