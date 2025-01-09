Онлайн-сервис по поиску питомцев заработал в Подмосковье

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, сервис разместили на главной странице регионального портала. Размещенные объявления будут находиться на платформе в течение 30 дней. За это время его можно удалить или отредактировать, рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

«В электронной форме можно подробно описать животное, указать, где оно пропало или было обнаружено, и даже быстро найти его по фотографии. Здесь также помогает искусственный интеллект: после загрузки фотографии технология собирает все объявления с совпадениями», - рассказала она.

Для поиска необходимо выбрать цель обращения «Животное пропало» или «Животное найдено». После этого появится доска объявлений, где при помощи фильтров можно быстро найти своего питомца.