Онлайн-сервис для выбора места свадьбы запустили в Подмосковье

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, портал будет полезен для тех, кто планирует заключить брак или отметить в регионе свой семейный праздник.

«Новый портал объединил в себе массу полезной информации - более 60 разнообразных площадок бракосочетания, возможность организации выездной регистрации, в том числе в парках, и многое другое. Таким образом, удобство и тренды свадебной индустрии доступны в одном месте», - сказала она.

На портале собраны основные площадки, где можно провести свадьбу. Это музей-заповедник «Архангельское», парк «Патриот», Культурный центр с органом «Дубровицы», парки «Пехорка», «Пестовский» и другие.

По словам Болатаевой, ежегодно в Подмосковье регистрируют брак более 50 тысяч пар. Все чаще молодожены предпочитают проводить церемонию на открытом воздухе, а не в стенах ЗАГСа.

«Мы идем в ногу со временем и стараемся учитывать пожелания наших жителей. Теперь будущим супругам достаточно выбрать место для важного события и подать заявление на выбранную дату», - добавила она.

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