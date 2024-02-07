Онлайн-сервис для получения статуса специалиста в области спорта упростили в Подмосковье

Московская область рекультивирует еще шесть бывших полигонов твердых коммунальных отходов в этом году. Работы проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна», напомнили в Минприроды России.

Речь идет о полигонах «Сафоново», «Непейно», «Шатурский», «Лесная», «Воловичи» и «Егорьевский». Все они относятся к категории наиболее опасных.

«В Подмосковье используются технологии ликвидации накопленного вреда без вывоза отходов. Формируется тело полигона, устанавливаются защитные противофильтрационные экраны, системы дегазации, сбора и очистки фильтрата, вносятся плодородные грунты. Такие технологии обеспечивают изоляцию отходов от окружающей среды, защищая ее от вредного воздействия свалки, в том числе от проникновения загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды» - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов.

Полигон «Сафоново» расположен в Раменском. Он принимал отходы с 1980 по 2012 год. На 34 гектарах скопилось 2,5 миллиона кубометров мусора. Здесь уже установили систему отвода свалочного газа из 32 скважин. Вокруг тела свалки создали противофильтрационную завесу глубиной 11 метров.

«Непейно» находится в Дмитровском городском округе. Полигон эксплуатировался с 1970-х годов до 2019 года. Планируется рекультивировать 12 гектаров, где скопилось 1,6 миллиона кубометров отходов. Ведутся работы по монтажу систем дегазации и очистки фильтрата методом обратного осмоса.

«Шатурский» полигон принимал мусор с 1964 года и закрылся в 2020 году. За 56 лет эксплуатации там накопилось 1,4 миллиона кубометров отходов. Установлены системы дегазации, очистки ливневых и фильтрационных вод. Вокруг объекта построили ограждение глубиной восемь метров, предотвращающее распространение загрязняющих веществ.

Полигон «Лесная» в Серпухове работал с 1970 года, неоднократно закрывался и снова открывался. Окончательно закрыт в 2020 году. На площади 32,8 гектара скопилось шесть миллионов кубометров отходов.

Полигон «Воловичи» в Коломенском городском округе закрыли в 2019 году после обращений граждан. На 22 гектарах накопилось 2,5 миллиона кубометров отходов. Здесь уже сделали сооружение стен и завес из армогрунта, а весной начнут биологический этап рекультивации.

На полигоне «Егорьевский» работы также близятся к завершению. Он принимал бытовые отходы с 1964 по 2019 год. Площадь свалки составляет более двух миллионов кубометров отходов.

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