07 ноября 2024, 10:46

Онлайн-приемы у врачей запустили на портале «Детство» в Подмосковье

Медиасток.рф
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Жители Подмосковья смогут получить онлайн-консультацию педиатра на портале «Детство». При помощи сервиса также можно получить полезную информацию о медуслугах.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на портале заработал раздел онлайн-консультаций. По словам директора IT-компании «Максимум» Александра Степанова, сервис будет особенно полезем семьям, где растут дети с особыми потребностями, а также молодым родителям. Они смогут узнать, какие медицинские услуги можно получить дистанционно и как записаться на телемедицинскую консультацию.

В министерстве добавили, что попасть на онлайн-прием можно только после очного посещения врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе симуляционного центра для обучения сотрудников скорой помощи. Свои навыки там отработали уже 2,5 тысячи специалистов.

Дети
07 ноября 2024, 10:43
Благоустройство улиц после ремонта теплосетей началось в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Работы по восстановлению асфальтового покрытия после перекладки труб стартовали в микрорайоне Климовск. Благоустройство полностью завершится, когда будут позволять погодные условия.

Специалисты подготовили основание под асфальт и начали устанавливать бортовые камни у дома № 24 на проспекте 50 лет Октября. На улице Южный поселок также началась установка бордюров и восстановление тротуара, рабочие уже получили все нужные материалы. Окончание работ планируется на следующей неделе. Укладка асфальтового покрытия возле дома № 8 по улице Гайдара будет закончена 7 ноября.

В муниципалитете продолжается модернизация тепловых сетей. Для контроля за нормальным функционированием коммуникаций часть траншей пока остается открытой. Жителям города принесли извинения за доставленные неудобства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Благоустройство Ремонтные работы
06 ноября 2024, 22:53
Воробьев: опыт Подмосковья учтут при принятии реформы МСУ в России
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Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» готовится к принятию во втором чтении Госдумой. Поправки к закону обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Подмосковье стало одним из пилотных регионов для реализации реформы. Этот опыт планируют распространить на всю страну. В соответствии с концепцией законопроекта, муниципальные районы в течение нескольких лет преобразуют в городские и муниципальные округа.

«Все, что мы делаем в Московской области, мы обязательно делаем сообща и с Советом депутатов на муниципальном уровне, и, конечно, с главой. Также у нас очень активно работает Общественная палата. Все эти институты для нас важны, и, безусловно, нам крайне важно, чтобы и новая редакция 131-го закона позволяла нам эти партнерские отношения сохранить», - указал Воробьев.

Реформа территориальной организации органов местного самоуправления в Подмосковье началась в 2014 году. На тот момент в регионе насчитывалось 36 муниципальных районов, 36 городских округов (в том числе пять закрытых административно-территориальных образований) и 288 поселений, включая городские и сельские.

После реформы в Подмосковье осталось 57 городских округов, включая пять ЗАТО. Это преобразование позволило оптимизировать работу местных администраций. Так, сократилось количество сотрудников и уменьшились расходы на содержание администраций.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в стране есть более 20 регионов, которые самостоятельно перешли на одноуровневую систему управления. Московская область служит примером успешной оптимизации структур управления. Он подчеркнул, что стоит сосредоточить полномочия местной власти в одном законе, вместо 100 и более существующих нормативных актов.

«Однако важно, чтобы даже там, где сейчас двухуровневая муниципальная система, текущие органы власти завершили свои полномочия, прежде чем будут внесены изменения в систему управления», - подытожил Крашенинников.

Законы Андрей Воробьев Депутаты Россия
06 ноября 2024, 21:22
Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове
Телеканал «360»
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В Чехове состоялось торжественное вручение первых паспортов юным жителям. В преддверии Дня народного единства 10 школьников получили главный документ гражданина России из рук главы муниципалитета Михаила Собакина.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин обратился к ребятам с напутственными словами.

«Сегодня мы вам вручаем ваш первый паспорт, пройдет какое-то время и эти паспорта будете вручать уже вы также в сильной и независимой стране. И в этот день я хочу вам пожелать неиссякаемой энергии на благо нашей Родины и всегда оставаться патриотом. Поздравляю вас», - отметил глава.

Этот день стал особенным для школьников, ведь получение паспорта символизирует не только свободу и взросление, но и ответственность. Среди получивших документ был Егор Татаринов, ученик школы № 3, который поделился своими впечатлениями: «Мне было очень волнительно, но в принципе очень приятно, что сам глава вручил мне паспорт». Он также добавил: «Родители мне рассказали о том, что можно либо торжественно, либо в МФЦ получить паспорт, но я подумал, что в МФЦ как-то скучно будет, поэтому решил торжественно».

Еще одной участницей мероприятия стала Алина Дорохина из Новобытовской школы. Девушка занимается спортом и является хорошисткой, занимая вторую строчку в рейтинге класса. Алина мечтает стать учителем и с радостью отметила: «Радость, ну и, наверное, переживания. Это новая страничка в твоей жизни». Она также добавила: «Ждала своего четырнадцатилетия ради этого. Я очень хотела, чтобы именно торжественное вручение было, мы его долго достаточно ждали».

По традиции мероприятие завершилось общим фото на память. Ребятам также подарили сувениры и Конституцию России, чтобы они знали свои права и обязанности как юные граждане страны.

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Чехов Школьники
06 ноября 2024, 20:13
Рейд по борьбе с нетрезвыми водителями завершат в Одинцове 10 ноября
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Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в Одинцовском округе с 4 по 10 ноября. Мероприятие направлено на борьбу и выявление пьяных водителей за рулем.

Главная цель операции: снизить количество дорожно-транспортных происшествий и сделать дороги безопаснее.

Полиция будет усиленно проверять городские улицы и искать нарушителей. Стоит отметить, что водитель, пойманный за рулем в нетрезвом виде, заплатит штраф 30 тысяч рублей и лишится прав на 1,5-2 года. Такая же санкция предусмотрена за отказ от медицинского освидетельствования. А уже повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

Если вы заметили пьяного водителя, то сообщите об этом по указанным ниже телефонам: 8 (495) 598-26-02; 8 (495) 597-99-55; 8 (495) 598-24-63.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Машины Водители

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