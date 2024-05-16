Онлайн-очередь на жилье для сирот открыли в Подмосковье
Новая услуга для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появилась на региональном портале в Подмосковье. Теперь они смогут онлайн подать заявку на включение в список для получения жилья.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, ранее для включения в список нужно было подать пакет докментов в МФЦ. Теперь сделать это можно в электронном виде.
«Кроме того, к услуге подключили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если система выявит, что пользователь подавал заявление и еще ждет решения от ведомства, то новую заявку оформить не получится. Это поможет снизить число отказов из-за дублирования заявлений», - сказала она.
Ведомство рассматривает электронные заявки в течение 15 рабочих дней, а результат направляют в личный кабинет на «Госуслугах».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».