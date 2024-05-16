16 мая 2024, 13:34

Онлайн-очередь на жилье для сирот открыли в Подмосковье

Медиасток.рф
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Новая услуга для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появилась на региональном портале в Подмосковье. Теперь они смогут онлайн подать заявку на включение в список для получения жилья.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, ранее для включения в список нужно было подать пакет докментов в МФЦ. Теперь сделать это можно в электронном виде.

«Кроме того, к услуге подключили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если система выявит, что пользователь подавал заявление и еще ждет решения от ведомства, то новую заявку оформить не получится. Это поможет снизить число отказов из-за дублирования заявлений», - сказала она.

Ведомство рассматривает электронные заявки в течение 15 рабочих дней, а результат направляют в личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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Дети Госуслуги
16 мая 2024, 14:24
Подмосковье присоединится к акции «Ночь музеев» 18 мая
Пресс-служба Минкульттуризма МО
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Музеи Московской области подготовят большую программу в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 18 мая. В этом году мероприятие приурочено к Году семьи, а тема акции «Из поколения в поколение.

В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» состоится «Музейный Art QuiZ» по выставке «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». Посетители познакомятся с выставкой, а также поучаствуют в интеллектуальных играх.

Литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова «Мелихово» расскажет о семье Чеховых и о семейных традициях 19 века, музей-заповедник Чайковского в Клину проведет для гостей лекции, мастер-классы, а также продемонстрирует подлинные фотографии семьи Чайковских.

К акции также присоединятся музеи в Звенигороде, Пушкино, Серпухове и других округах Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Туризм Музеи
16 мая 2024, 14:08
Парк «Елочки» в Домодедове вошел в топ-10 популярных за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Более 20 тысяч человек посетили парк «Елочки» в Домодедове за неделю. Таким образом, зона отдыха вошла в топ-10 самых популярных в Подмосковье. Парк занял седьмое место в рейтинге.

Парк «Елочки» находится по адресу: Домодедово, Каширское шоссе, 107. На его территории располагается Храм Петра и Февронии, а также Аллея молодоженов. Природная территория разделена на функциональные зоны. Для комфортного отдыха посетителей есть все необходимое: аттракционы, площадь для мероприятий, кафе и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство площади в Дмитрове. Там десь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Благоустройство Город Домодедово
16 мая 2024, 13:53
Число очагов непарного шелкопряда в Подмосковье снизилось
Комитет лесного хозяйства МО
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Специалисты подмосковного Комлесхоза обследовали лесные насаждения на предмет очагов распространения непарного шелкопряда. Проверка прошла в Шатуре, Егорьевске и Луховицах.

По словам председателя комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, по сравнению с весной прошлого года количество кладок и численности яиц этого вредителя снизилось почти в три с половиной раза.

«Анализ полученных данных дает основание полагать, что при выполнении обработки действующих очагов и отсутствием температурных аномалий этим летом мы ожидаем снижение численности этого вредителя до нормативных показателей», - рассказал Агулов.

В этом году обработку очагов непарного шелкопряда проведут по технологии «сухого тумана» - аэрозольным способом с применением биологического препарата, безвредного для человека.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Егорьевск Луховицы Шатура
16 мая 2024, 13:39
Мининвест Подмосковья и Циан заключили соглашение о сотрудничестве
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания Циан, подписали соглашение о сотрудничестве на площадке XIX Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Цель сотрудничества — совместное привлечение инвесторов в регион.

Как рассказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский, сотрудничество с компанией Циан позволит в два раза расширить список предложений для бизнеса на инвестиционной карте Подмосковья.

«Сегодня на инвесткарту региона нанесено более 12 тысяч объектов для бизнеса. На карту Циан только на продажу в части складских помещений, производства и земельных участков - свыше трех тысяч объектов. И это - не учитывая арендные предложения, а также офисные объекты, торговые площади и многое другое» - рассказал Подлипенский.

Благодаря сотрудничеству компания Циан получит доступ к подробной информации об объектах на инвестиционной карте Московской области и таким образом расширит базу объявлений на своем сайте.

Подлипенский подчеркнул, что объем работ предстоит большой и очень важно не допустить дублирование информации, поэтому новые объекты на инвестиционной карте будут появляться постепенно.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, это соглашение даст полную информацию жителям региона о количестве появляющихся участках для строительства домов в Подмосковье, а также позволит гораздо быстрее узнать об их стоимости.

«Впервые на общедоступной федеральной площадке будет размещена информация о выставленных на торги участках из государственной и муниципальной собственности» - пояснила Волкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Недвижимость Бизнес

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