Онлайн-очередь на жилье для сирот открыли в Подмосковье

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, ранее для включения в список нужно было подать пакет докментов в МФЦ. Теперь сделать это можно в электронном виде.

«Кроме того, к услуге подключили сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если система выявит, что пользователь подавал заявление и еще ждет решения от ведомства, то новую заявку оформить не получится. Это поможет снизить число отказов из-за дублирования заявлений», - сказала она.

Ведомство рассматривает электронные заявки в течение 15 рабочих дней, а результат направляют в личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».