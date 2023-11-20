Онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия» пройдет в Подмосковье с 27 по 30 ноября

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Подмосковье признали одной из лучших в России.

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Также специалисты расскажут о сложных случаях спасения новорожденных и их мам, выхаживании недоношенных детей. Кроме того, они ответят на вопросы будущих родителей.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что у будущих родителей начинает появляться масса вопросов, когда в семье ждут первенца.

Поскольку далеко не все могут очно посетить медицинские учреждения и пообщаться со специалистами, будет организован марафон «Роддом, достойный доверия». Таким образом будущие родители смогут получить ответы на свои вопросы, не выходя из дома.

Отметим, что в финале марафона состоится розыгрыш призов. Для того, чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Также на сайте можно найти всю подробную информацию о мероприятии, сроках его проведения и призах.