Онлайн-конференция о строительстве ЖК пройдет в Минжилполитики Подмосковья

Церемония награждения победителей премии «Герои нашего времени» прошла в музее Зои Космодемьянской. Победителем в номинации «Юный Герой» стал девятилетний Максим Николаев из Дмитрова. Мальчика отметили за то, что летом 2022 года он обнаружил и потушил возгорание на детской площадке.

Ежегодное награждение в День юного героя Московской области проводит партия «Единая Россия». На премии «Герои нашего времени» чествуют смелые поступки детей и молодежи региона.

Победителем в номинации «Юный Герой» стал житель Дмитровского округа Максим Николаев. Его отметили за смелый поступок, совершенный 15 июня 2022 года.

В тот день мальчик играл на детской площадке рядом с домом. Он почувствовал запах гари, осмотрел игровые конструкции и обнаружил, что в деревянной трубе горел пластиковый стаканчик.

Максим стал тушить возгорание песком. Ему удалось не допустить распространение огня и предотвратить пожар на детской площадке.

«Поздравляю Максима с победой. Горжусь, что такие смелые и решительные мальчишки, как он, живут в нашем округе. Благодарю родителей Максима за правильное воспитание, они могут гордиться своим сыном! Он - пример для многих!» - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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