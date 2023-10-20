Онкоскрининг полости рта начали проводить в стоматологической поликлинике в Королеве
Бесплатную диагностику полости рта теперь можно пройти в Королевской стоматологической поликлиники. Онкоскрининг или люминисцентная стоматоскопия позволит выявить опасную патологию полости рта на начальной стадии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Онкоскрининг - уникальный и абсолютно безболезненный метод диагностики. Он показывает опасную патологию полости рта на начальной стадии.
«Если при проведении исследования врач заподозрил хотя бы малейшее отклонение от нормы, то пациенту сразу же дается направление в Московскую областную стоматологическую поликлинику для дальнейшего исследования. Там производится биопсия, и после трех дней уже будут известны результаты», - рассказал стоматолог Иван Барилко.
Проведение осмотра занимает не более трех минут. Специалисты Королевской стоматологической поликлиники проводят процедуру для всех желающих бесплатно по предварительной записи. Записаться на осмотр можно через портал госуслуг Московской области, по телефону 122 или в регистратуре поликлиники.
«Я рекомендую Вам - не теряйте время, приходите на осмотр к нашим специалистам уже сейчас. Воспользуйтесь тем, что уже внедрено в современную стоматологию, и будьте здоровы», - сказала главный врач стоматологической поликлиники городского округа Королев Ольга Ходненко.