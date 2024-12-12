Онколог Владимир Курчаткин назвал способ самопроверки молочной железы

На ранних стадиях рака молочной железы симптомы чаще всего не проявляются, поэтому важно проводить самообследования даже тогда, когда ничего не беспокоит. Пальцами можно почувствовать образование «шарика» или уплотнение в груди, а также вовремя отследить изменение формы и вида соска, обратить внимание на выделения.

«Самостоятельная диагностика - это простой и эффективный способ контроля состояния молочной железы. Ее необходимо проводить в один и тот же день менструального цикла (желательно, на пятый - восьмой день), когда железа максимально расслаблена. Необходимо снять верхнюю одежду и встать перед зеркалом. Рекомендуется осмотреть грудь при естественном освещении, обращая внимание на симметрию формы, размер и цвет кожи», - говорит заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи № 6 Московского областного онкологического диспансера Владимир Курчаткин.

После первого осмотра нужно поднять руки над головой и снова осмотреть грудь на предмет формы или контуров. Если заметили какие-то изменения, это повод обратиться к специалисту.

Регулярное самообследование молочных желез - важная часть заботы о своем здоровье. Это простая процедура занимает всего несколько минут, но может сыграть решающую роль в жизни женщины.

Ранее хирург и преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о полезных свойствах зеленого чая. По словам врача, напиток поможет снизить риск развития некоторых видов онкологических заболеваний. Речь идет о раке молочной железы, яичников, поджелудочной, желудка и пищевода.