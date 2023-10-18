Онколог-маммолог Маргарита Бесчастнова начала работать в поликлинике Солнечногорска

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Маргарита Андреевна обучалась в клинической ординатуре на кафедре радиологии, онкологии и реконструктивно-пластической хирургии университета имени Сеченова. Затем повысила квалификацию по маммологии и прошла профессиональную переподготовку по ультразвуковой диагностике.

«Мне всегда хотелось помогать людям и быть полезной обществу. Пациенты отмечают, что я очень внимательный доктор, который всегда хочет дойти до сути. Все пациенты разные и к каждому нужно найти свой подход. Самый лучший способ профилактики рака молочной железы - это ежегодная диспансеризация. Я рекомендую всем женщинам после 40 лет раз в год проходить маммографию», - рассказала Маргарита Бесчастнова.

Она принимает в центральной поликлинике по адресу: Военный городок, дом № 13. Записаться на прием можно по номеру 122 или через портал «Госуслуги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

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