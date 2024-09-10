10 сентября 2024, 22:33

Онкохирурги из Балашихи удалили опухоль 67-летней гражданке Нигерии

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Гражданку Нигерии с раком молочной железы III стадии прооперировали хирурги из Балашихи. Врачи спасли женщине жизнь, она пройдет противоопухолевое лечение.

В Московский областной онкологический диспансер обратилась гражданка Нигерии. Еще в 2021 году женщина обнаружила, что молочная железа увеличилась в размерах. Пациентку осмотрели и выявили рак левой молочной железы III стадии.

«Мы удалили опухоль, которая врастала в грудную стенку, мышцы и кожу с распадом и кровотечением, тем самым спасли жизнь пациентке. В дальнейшем женщине будет назначено противоопухолевое лечение», - поделилась онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Мария Соловьева.

Врачи напоминают, что при болях в области груди, отеках, покраснении, а также при асимметрии молочных желез необходимо обратиться к врачу. В высокой вероятностью рак, обнаруженный на ранних стадиях, можно излечить.

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Врачи Балашиха Онкология
10 сентября 2024, 22:44
Выставку ко дню рождения писателя Крупина открыли в библиотеке Балашихи
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В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» в городском округе Балашиха торжественно открыли выставку в честь дня рождения известного писателя Владимира Крупина. Мероприятие состоялось в Юношеской библиотеке на Спортивной улице, дом № 17.

На церемонию открытия экспозиции приехал депутат городского совета Балашихи, член фракции «Единая Россия» Андрей Холод.

«Владимир Крупин - это не просто талантливый писатель, это человек, который внес огромный вклад в формирование духовного облика нашей страны. Такие мероприятия, как эта выставка, помогают молодому поколению не только познакомиться с его творчеством, но и глубже понять важность культурного наследия, - подчеркнул он.

Выставка продлится до конца сентября. Жители округа смогут посмотреть редкие экземпляры книг писателя, узнать о его жизни и творчестве.

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Книги Балашиха
10 сентября 2024, 21:33
Владельцы собак и кошек вакцинировали 28 питомцев в Центральном парке Истры
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Домашних животных вакцинировали в мобильном офисе ветеринарной клиники в Центральном парке городского округа Истра. Услугу оказали 28 питомцам.

В Центральном парке Истры организовали мобильный пункт вакцинации животных. За помощью обратились хозяева 23 собак и 5 кошек.

В передвижном ветпункте не только вакцинируют, но и чипируют питомцев. Чип содержит основную информацию о животном: состояние здоровья, наличие прививок и прочее. Процедуру проводят один раз. Потерять такой чип довольно сложно, кроме того, он во много раз увеличивает шансы найти домашнее животное в случае его потери.

Владельцы четвероногих также смогли получить консультацию ветеринара в мобильном пункте.

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Истра Животные Парки
10 сентября 2024, 20:47
Тренировочную эвакуацию пациентов провели в стационаре Истринской больницы
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В стационаре больницы городского округа Истра прошла тренировка по эвакуации пациентов и персонала при возникновении пожара. Мероприятие организовали в день общеобластной тренировки по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

По легенде возгорание произошло в гинекологическом отделении на первом этаже. Сотрудники включили пожарную сигнализацию, и медицинский персонал начал эвакуировать больных по нескольким лестницам. К прибытию пожарных все вышли на улицу.

Спецслужбы потушили «пожар» и вывели одного сотрудника из больницы. Он был в роли раненого. Тренировочные эвакуации и обучение персонала правилам пожарной безопасности в Истринской клинической больнице проходят раз в четыре месяца.

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Больницы Истра Эвакуации
10 сентября 2024, 20:37
Лесопарк «Шишкин лес» в Истре отметил первый день рождения
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Один год исполнился лесопарку «Шишкин лес» в Павловской Слободе городского округа Истра. В честь этого события для взрослых и детей организовали развлекательную программу.

Лесопарк открыли год назад, за это время он стал одним из самых популярных в округе. Погулять и провести время сюда приезжают не только местные жители, но и гости округа.

В «Шишкином лесу» есть все для досуга: велодорожки, воркаут-площадки, а для любителей спокойного отдыха - «зона тишины». На сцене каждые выходные выступают творческие коллективы, для детей здесь проводят мастер-классы.

В честь дня рождения парка подготовили праздничную программу: аниматоры в костюмах развлекали посетителей, работала специально оформленная фотозона, гостям праздника показали шоу мыльных пузырей, а также кукольное шоу-представление, присутствующие участвовали в анимационной программе «Зверополис». Для всех желающих организовали мастер-классы «Большие шахматы» и «Игра на металлофоне».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали шесть благоустроенных пространств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Истра Парки

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