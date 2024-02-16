ОМОН «Русич» провел экскурсию для участников подмосковного военно-патриотического клуба «Наставник»

В ходе мероприятия лабрадор по кличке Бетти, который является «сотрудником инженерно-технической службы», продемонстрировала свою способность находить взрывоопасные предметы, что вызвало настоящий восторг у юных гостей.

Дети ознакомились с возможностями интерактивного тира, где специалисты спецподразделения ведут занятия по огневой подготовке как индивидуально, так и в рамках групповых занятий, моделируя различные боевые ситуации. Ребята попробовали свои силы в стрельбе из лазерного пистолета по различным сценариям.

В завершение мероприятия гости выразили благодарность росгвардейцам за интересную экскурсию и поздравили спецназовцев с наступающим праздником.

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