ОМОН «Русич» провел экскурсию для участников подмосковного военно-патриотического клуба «Наставник»
Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области провели экскурсию для участников военно-патриотического клуба «Наставник». Им показали стоящую на вооружении специальную технику и рассказали об особенностях дрессировки минно-разыскных собак.
В ходе мероприятия лабрадор по кличке Бетти, который является «сотрудником инженерно-технической службы», продемонстрировала свою способность находить взрывоопасные предметы, что вызвало настоящий восторг у юных гостей.
Дети ознакомились с возможностями интерактивного тира, где специалисты спецподразделения ведут занятия по огневой подготовке как индивидуально, так и в рамках групповых занятий, моделируя различные боевые ситуации. Ребята попробовали свои силы в стрельбе из лазерного пистолета по различным сценариям.
В завершение мероприятия гости выразили благодарность росгвардейцам за интересную экскурсию и поздравили спецназовцев с наступающим праздником.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».