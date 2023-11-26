Омбудсмен Подмосковья провела совместный прием граждан с представителями СК РФ

Три человека из Мытищ и Одинцово обратились с вопросами по поводу расследования уголовных дел. Им предоставили квалификационные разъяснения, а проблемы, требующие более детального разбора, приняли в работу.

Ирина Фаевская подчеркнула, что соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом было подписано совсем недавно.

«К нам часто обращаются люди с вопросами, входящими в компетенцию Следственного комитета», - рассказала Ирина Фаевская.

Она добавила, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе, поскольку пользуются спросом у граждан. Также это поможет наладить более эффективное взаимодействие между представителями власти и жителями Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев принял участие в открытии конференции отделения «Единой России» в Подмосковье.

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