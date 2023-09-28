Омбудсмен Подмосковья принял участие в заседании уполномоченных по правам человека ЦФО

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По словам Ирины Фаевской, участники встречи обсудили актуальные вопросы в сфере прав человека и обменялись лучшими рабочими практиками.

«Особое внимание было уделено вопросам по поддержке участников спецоперации и их семей. Со своей стороны стараемся оперативно устранять причины отказа по выплатам, так как большая часть обращений от граждан поступает по этим вопросам», - сказала она.

Фаевская также поздравила омбудсмена Калужской области Юрия Зельникова и его аппарат со знаменательной датой - в этом году институт уполномоченного по правам человека региона отметит 20-летие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».

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