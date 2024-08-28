Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская поздравила военных медиков с праздником

«Ваша работа требует не только профессионализма, но и невероятной силы духа и сострадания. Спасибо вам за то, что боретесь за здоровье наших бойцов, даете надежду и спасаете жизни и на передовой, и в тылу», - сказала Фаевская.

Она подчеркнула, что военные медики помогают устраивать встречи с бойцами в госпиталях, оказывать им правовую поддержку. Правозащитница пожелала специалистам крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил руководителей отраслевых предприятий с приближающимся Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Профессиональный праздник отметят в России в ближайшее воскресенье.

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