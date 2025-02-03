Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела прием жителей

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 30:23 в домашнем матче Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья. Победа вывела чеховцев на первое место в чемпионате, сместив петербуржцев с лидерской позиции. Самым результативным игроком стал Александр Котов, забивший семь мячей.

​«Это очень важная победа с точки зрения психологии. У нас накопилось уже три или даже четыре поражения подряд от „Зенита“. Я рад, что именно сегодня у нас получилось прервать эту серию поражений», - поделился эмоциями голкипер «Чеховских медведей» Артем Грушко.

В ведомстве добавили, что 8 февраля команда сыграет в Бресте в SEHA - Gazprom League, который определит ее место в таблице. В феврале «медведей» ждут еще три игры: 13 февраля в Волгограде и две четвертьфинальные встречи Кубка России - 19 февраля в Чехове и 25 февраля в Ставрополе. Трансляции матчей будут доступны на «МАТЧ ТВ».

Напомним, турниры проходят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».