24 декабря 2023, 13:02

Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла получить помощь женщине в СИЗО

Фото Антон Чернов
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла женщине по имени Елена, которая содержится в следственном изоляторе с сентября 2023 года, получить медицинскую помощь. Об этом омбудсмена попросили пожилые родители девушки.

Как рассказали родители Елены, в прошлом месяце у нее обострилось хроническое заболевание почек. После обращения за помощью от аппарата уполномоченного выехал заместитель начальника управления - начальник отдела Валерий Шаталов для решения ситуации.

Ирина Фаевская отметила, что Елене не помогли обезболивающие препараты и предложенная схема лечения, поэтому представители аппарата уполномоченного оказали содействие в том, чтобы женщина прошла повторное обследование у врача.

«Он назначил ей необходимые анализы и новую схему лечения. В настоящее время Елена чувствует себя хорошо», - поделилась Ирина Фаевская.

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СИЗО
24 декабря 2023, 13:26
Специалисты «Мособлпожспаса» напомнили рыбакам о правилах поведения на льду
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспаса» измерили толщину льда на водоемах Московской области и провели профилактические беседы с любителями зимней рыбалки. Им рассказали, как правильно вести себя, если провалились под лед.

Заместитель начальника областной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин обратился к рыбакам, напомнив им о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на льду.

Он указал, что сейчас лед на водоемах не является надежным из-за недостаточной толщины. Рыбаки, рискуя своей жизнью, часто выходят на лед, который не выдерживает их веса и может проломиться.

В таких ситуациях Игорь Сорокин рекомендует не паниковать и широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться под воду с головой. Затем необходимо избавиться от лишних тяжестей, громко позвать на помощь и перебраться к краю полыньи, где течение не затягивает под лед.

«Выбираться можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники - спиной к выбранному месту. Как только большая часть тела окажется на льду, нужно перекатиться на живот и отползти подальше от места провала», - рассказал Игорь Сорокин.

Он добавил, что свидетелям происшествий на водоемах следует незамедлительно обращаться в службу спасения и попытаться оказать помощь пострадавшему. Кроме того, рыбаки, имеющие в своем арсенале пешню, могут подать ее товарищу, осторожно подползая к майне. При помощи веревки можно попробовать вытащить пострадавшего.

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Спасатели Рыбалка
24 декабря 2023, 12:41
Глава Звездного городка Евгений Баришевский получил награду ассоциации ЗАТО
Пресс-служба администрации Звездного Городка
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Ассоциация содействия развитию закрытых административно-территориальных образований отпраздновала свое 30-летие. Главе Звездного городка Евгению Баришевскому вручили награду Ассоциации.

21 декабря в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею организации. В рамках празднования были вручены памятные медали друзьям и участникам Ассоциации. Одну из медалей получил глава Звездного городка Евгений Баришевский, занимающий пост заместителя председателя Ассоциации.

Отметим, что в состав Ассоциации входят пять участников из Подмосковья: Молодежный, Звездный городок, Власиха, Восход, Краснознаменск. В прошлом месяце губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу присвоения этим административно-территориальным образованиям статусов малых городов.

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Награды Звездный городок
24 декабря 2023, 12:19
Актриса Евгения Дмитриева показала сказку пациентам больницы в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Веселый предновогодний праздник для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера провели в Балашихе. Организацией мероприятия занимались актриса театра и кино Евгения Дмитриева вместе со студентами школы-студии МХАТ.

Евгения Дмитриева рассказала, что они со студентами впервые приехали в больницу к детям в качестве волонтеров. Несмотря на то, что сейчас в самом разгаре сессия, для пациентов подготовили читку-игру «12 месяцев».

«Немного переделали сказку и добавили детали к нашим костюмам. Мы очень рады, что дети были вовлечены в наше мероприятие, не смотря на тяжесть болезни», - поделилась Евгения Дмитриева.

Отметим, что детское отделение онкологического диспансера развернуто на 60 коек и девять коек дневного стационара. Здесь проходят лечение юные пациенты с заболеваниями кроветворной и лимфатической ткани, солидными опухолями различной локализации. Больница оборудована самым современным оборудованием, что помогает врачам оказывать высококвалифицированную помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он отметил, что обновление больниц и поликлиник позволяет добиться высоких результатов в сфере здравоохранения.

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Дети Больницы Балашиха
23 декабря 2023, 23:56
Специалисты «Мособлпожспаса» предостерегли рыбаков от выхода на лед из-за погоды
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели мониторинг толщины льда на водоемах, расположенных на территории Московской области. Его состояние серьезно изменилось из-за температурных колебаний.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк указал, что ледяная корка на водных объектах региона стала рыхлой и менее прочной.

Он предостерег любителей зимней рыбалки от выхода на лед рек, прудов и озер. Зачастую это кажется безопасным, однако подобная затея может обернуться риском для жизни.

«Спасатели рекомендовали гражданам не проверять прочность льда ударом ноги и не прыгать на ледовом панцире», - отметил Сергей Прокопюк.

Он также добавил, что любителям отдыха на природе следует избегать прогулок в состоянии алкогольного опьянения, особенно в темное время суток и при плохой видимости.

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Спасатели Погода Рыбалка

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