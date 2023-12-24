Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла получить помощь женщине в СИЗО

Как рассказали родители Елены, в прошлом месяце у нее обострилось хроническое заболевание почек. После обращения за помощью от аппарата уполномоченного выехал заместитель начальника управления - начальник отдела Валерий Шаталов для решения ситуации.

Ирина Фаевская отметила, что Елене не помогли обезболивающие препараты и предложенная схема лечения, поэтому представители аппарата уполномоченного оказали содействие в том, чтобы женщина прошла повторное обследование у врача.

«Он назначил ей необходимые анализы и новую схему лечения. В настоящее время Елена чувствует себя хорошо», - поделилась Ирина Фаевская.

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