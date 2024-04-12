Омбудсмен Подмосковья Фаевская подвела итоги работы за 2023 год

В прошлом году поступило свыше 2,7 тысячи обращений, из которых более 80% - в письменном виде. Количество письменных обращений увеличилось почти на 5% по сравнению с 2022 годом. Среди жалоб от жителей были нарушения социальных прав (более 45%), гражданские права (более 36%), экономические (более 10%), политические (более 3%), культурные (2%) и экологические (более 1%).

Уполномоченный отметила, что было подано 453 обращения от военнослужащих и в их интересах, касающиеся таких вопросов, как поиск пропавших без вести, освобождение из плена, медицинское обслуживание и реабилитация после ранения, а также оформление мер социальной поддержки.

«К нам обратились родственники с просьбой о розыске 150 пропавших без вести или находящихся в плену участников спецопераций. За год удалось вернуть из плена 18 бойцов и установить местонахождение двух», - указала Ирина Фаевская.

В 2023 году количество обращений от жителей ЛНР, ДНР, Украины, вынужденно покинувших свои дома и прибывших на территорию Подмосковья, сократилось в шесть раз. Омбудсмен выразила уверенность, что необходимо продолжать работу в этом направлении.

После прослушивания доклада уполномоченного, депутаты приняли документ к сведению. Его можно будет найти на сайте «Уполномоченного по правам человека в Московской области и его аппарата» в разделе «Библиотека».

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