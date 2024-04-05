Омбудсмен Мишонова призвала жителей Подмосковья заботиться о безопасности детей

По данным подмосковного аппарата уполномоченного по правам ребенка, на каникулах традиционно растет число пострадавших детей-пешеходов на дорогах и во дворах.

«Наибольшую тревогу вызывают велосипеды, самокаты, в том числе электрические. Предоставленные сами себе во время каникул, школьники с удовольствием гоняют на электросамокатах, часто по двое и даже трое без защиты, нередко вылетают на проезжую часть», - рассказала Мишонова.

Она добавила, что не менее опасно пускать подростка за руль мопеда, скутера, квадроцикла или мотоцикла. Перед тем как доверить транспортное средство, необходимо убедиться, что он знает правила дорожного движения, а также обеспечить его необходимой защитной экипировкой.

Также она посоветовала научить ребенка пользоваться регулируемыми переходами, а там, где светофоров нет, останавливаться перед переходом дороги, чтобы убедиться, что все машины его пропускают. При этом ребенок должен вынуть из ушей наушники и убрать свой смартфон.

«Мы можем научить наших детей правилам безопасности на дорогах и сделать их заметнее для автомобилистов - купить одежду со светоотражающими элементами, оснастить катафотами и фонарями их самокаты и велосипеды», - заключила Мишонова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».