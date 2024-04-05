05 апреля 2024, 22:30

Омбудсмен Мишонова призвала жителей Подмосковья заботиться о безопасности детей

пресс-служба УПР в МО
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей позаботиться о безопасности своих детей во время весенних каникул. Она обратила особое внимание на недопустимость бесконтрольных поездок на самокатах и велосипедах.

По данным подмосковного аппарата уполномоченного по правам ребенка, на каникулах традиционно растет число пострадавших детей-пешеходов на дорогах и во дворах.

«Наибольшую тревогу вызывают велосипеды, самокаты, в том числе электрические. Предоставленные сами себе во время каникул, школьники с удовольствием гоняют на электросамокатах, часто по двое и даже трое без защиты, нередко вылетают на проезжую часть», - рассказала Мишонова.

Она добавила, что не менее опасно пускать подростка за руль мопеда, скутера, квадроцикла или мотоцикла. Перед тем как доверить транспортное средство, необходимо убедиться, что он знает правила дорожного движения, а также обеспечить его необходимой защитной экипировкой.

Также она посоветовала научить ребенка пользоваться регулируемыми переходами, а там, где светофоров нет, останавливаться перед переходом дороги, чтобы убедиться, что все машины его пропускают. При этом ребенок должен вынуть из ушей наушники и убрать свой смартфон.

«Мы можем научить наших детей правилам безопасности на дорогах и сделать их заметнее для автомобилистов - купить одежду со светоотражающими элементами, оснастить катафотами и фонарями их самокаты и велосипеды», - заключила Мишонова.

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Дети Правила Дороги Школьники
05 апреля 2024, 22:59
Рентгенологические кабинеты открылись в Чеховской больнице после ремонта
Пресс-служба администрации городского округа Чехов
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Рентгенологические кабинеты открылись после ремонта в Чеховской больнице. Благодаря новому оборудованию жители округа смогут быстро получить цифровые снимки, что значительно сэкономит время пациентов.

Как рассказали в администрации городского округа Чехов, планируемая суточная нагрузка цифровых рентгенологических аппаратов около 40 человек в сутки.

Новое оборудование будет использоваться в стационарах хирургического, неврологического, терапевтического и инфекционного отделений больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Чехов
05 апреля 2024, 22:41
Победителей Всероссийской олимпиады школьников наградили в Воскресенске
Телеканал «360»
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В конце февраля в Воскресенске состоялся завершающий этап регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников. По его итогам лучшим вручили вручили 182 диплома.

В соревнованиях приняли участие 393 ученика из 15 образовательных учреждений округа, продемонстрировав высокий уровень знаний и умений в различных научных дисциплинах.

Церемония награждения победителей и призёров олимпиады прошла в школе имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова. Участникам вручили дипломы, подтверждающие их достижения и выдающиеся способности в выбранной области знаний.

«Очень радостно, что столько умных, красивых ребят и девушек находятся в этом зале. Вы - наше будущее, вы те, кто придёт нам на смену. Замечательно, что у вас такая тяга к знаниям. Я уверен, что благодаря этому в вашей жизни все получится», - поздравил школьников глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Сейчас для участников началась подготовка к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников. От Воскресенска на него прошли 12 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Школьники Воскресенск
05 апреля 2024, 22:28
Директор косметического завода поблагодарила администрацию Лобни за поддержку
Телеканал «360»
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Генеральный директор парфюмерно-косметического производства «Народные промыслы» Екатерина Родькина выразила благодарность администрации Лобни за поддержку по всем вопросам. Это позволило предприятию сохранить стабильность и продолжить развитие даже во время пандемии и закрытия границ.

В последние годы на российском рынке наблюдается заметный рост интереса к отечественной косметике и парфюмерии. По данным Роскачества, около 50% потребителей в России либо полностью перешли на продукцию местных производителей, либо стали чаще приобретать её в связи с высоким качеством и доступными ценами. Ответственно подходя к этому тренду, лобненская компания «Народные промыслы», специализирующаяся на выпуске парфюмерно-косметической продукции уже более 20 лет, демонстрирует впечатляющие результаты.

Секрет успеха компании заключается в использовании качественного российского сырья, применении инновационных технологий, постоянном обновлении ассортимента и эффективном управлении.

Косметический завод в Лобне не только успешно конкурирует на рынке, но и активно участвует в социальной жизни города. Компания поддерживает храм на Луговой, помогает семьям военнослужащих, принимает участие в муниципальных праздниках и ярмарках вакансий. Большинство сотрудников - это жители Лобни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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Лобня Заводы Народные промыслы
05 апреля 2024, 22:08
Акцию «Ярмарка профессий. Навигатор поступлений» провели в Луховицах
Телеканал «360»
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В доме культуры «Старт» городского округа Луховицы состоялась уникальная акция «Ярмарка профессий. Навигатор поступлений», организованная управлением системой образования администрации г. о. Луховицы при поддержке Министерства образования Московской области. Старшеклассники города получили уникальную возможность заранее определиться с выбором будущей профессии и вуза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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На ярмарке представили восемь высших учебных заведений из Москвы, Коломны и Рязанской области, включая Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова, которое впервые приняло участие в таком мероприятии в Луховицах. Стенды вузов привлекли большое количество посетителей, желающих узнать о перспективах обучения и будущей карьере.

«У нас много вакансий на предприятиях и лучше всего, конечно, их замещать местными ребятами», - отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

В ходе ярмарки участники смогли не только ознакомиться с предложениями вузов, но и получить консультации по поступлению, условиям обучения и специальностям.

Вузы Луховицы Образование Ярмарки

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