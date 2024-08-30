30 августа 2024, 15:25

Омбудсмен Мишонова предложила архиереям Подмосковья лично крестить первенцев

Unsplash
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Детский правозащитник Ксения Мишонова обратилась к владыкам подмосковных епархий с предложением брать в крестники всех первенцев в семьях жителей региона. По мнению омбудсмена, это может способствовать увеличению рождаемости.

«Почему бы нам не провести такой замечательный социальный эксперимент. Возможно, для кого-то перспектива того, что крестным будущего малыша станет владыка местной епархии - митрополит или епископ, - станет ключевым фактором при принятии решения о рождении ребенка в ближайший год», - говорит Мишонова.

С предложением она обратилась к митрополиту Крутицкому и Коломенскму Павлу. Его и всех епархиальных архиереев Ксения Мишонова попросила в течение ближайших двух лет брать в крестники всех первых детей жителей Подмосковья. Таинство крещения при этом предполагается проводить в торжественной обстановке.

Такой опыт уже есть у Грузинской Православной церкви. Там с 2008 года третьих и последующих детей крестит лично патриарх. В этом году в Тбилиси состоялось уже 69-е массовое крещение, и глава ГПЦ стал крестным отцом еще 1,2 тысячи детей. Местные СМИ пишут, что сейчас у патриарха Илии более 47 тысяч крестников, при этом рождаемость в Грузии выросла, а число абортов сократилось.

Что касается Подмосковья, Ксения Мишонова подчеркнула, что здесь проблема стоит именно с рождением первых детей. Многим парам нелегко сделать этот шаг и решиться стать родителями. Поэтому опыт Грузии переосмыслили, и предложение для духовенства скорректировали с учетом местных особенностей.

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Дети РПЦ Семья
30 августа 2024, 14:42
Новый аппарат МРТ установили в стационаре Клинской больницы
Минздрав МО
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Еще один магнитно-резонансный томограф установили в медицинском учреждении Подмосковья. Высокоточный аппарат в тестовом режиме запустили в Клинской больнице.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что для Клинской больницы это первый подобный аппарат. На его закупку направили более 100 миллионов рублей.

Сейчас МРТ работает в тестовом режиме. Специалисты уже прошли обучение для работы на новом аппарате, который сможет выполнять до 45 исследований в сутки.

«Это первый в истории Клинской больницы магнитно-резонансный томограф, который будет использоваться для помощи жителям городского округа в рамках ОМС. На этом аппарате представлен полный спектр диагностических решений для врачей и пациентов, в том числе и со сложными патологиями», - отметила главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская.

Медтехнику закупили благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин , губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

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Клин Здравоохранение Больницы
30 августа 2024, 14:35
Более 380 детей из многодетных семей в Дмитрове получили выплату к школе
Сетевое издание Фотобанк Московской области Медиасток.РФ
Читайте нас в: Google Новости
Семь тысяч рублей получили 383 ребенка из многодетных семей в Дмитрове. Деньги зачислили тем родителям, чей доход ниже прожиточного минимума на одного человека и кто воспользовался выплатой на покупку школьной формы.

Доход семьи на одного человека не должен превышать 18 296 рублей. Если родители воспользовались выплатой в три тысячи и купили на эти деньги форму, в таком случае им положена ежегодная надбавка. В этом году ее получили 383 ребенка, из них 98 - проактивно.

Специалисты учитывают доход семьи за три месяца до подачи заявления. Родителям необходимо проверить наличие проактивной выплаты в личном кабинете на сайте , а затем подать заявление через портал государственных услуг Московской области не позднее 5 декабря.

Информацию можно получить по номеру телефона 122 (добавочный - 6) или в чат-боте «Соцуслуги Подмосковья».

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Дети Школы Семья Дмитров
30 августа 2024, 14:17
Жителям Подмосковья напомнили о возможности вакцинировать питомцев в парках
Администрация городского округа Сергиев Посад
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В Подмосковье продолжается акция по оказанию ветеринарных услуг в парках. Так, за один день в парке «Скитские пруды» ветеринары Сергиева Посада провели 25 регистраций, 23 чипирования и девять вакцинаций животных.

Ветеринары подчеркивают, что микрочип безопасен и помогает быстро вернуть потерявшегося питомца. Процедура чипирования занимает около 15 минут и требует ветеринарного паспорта.

Отмечается, что с сентября 2024 года чипирование станет обязательным для вывоза животных за границу, а с 16 сентября введут обязательные проверки на бешенство перед поездками. Жители Московской области могут ознакомиться с адресами и графиками работ мобильных офисов в парках на сайте.

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Сергиев Посад Животные Парки
30 августа 2024, 13:25
Отдел бюро технической инвентаризации открыли в МФЦ в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Жители Мытищ могут проконсультироваться со специалистами бюро технической инвентаризации во многофункциональном центре. Заказать необходимые документы также можно с 26 августа в порядке живой очереди.

В Бюро все желающие смогут получить технический паспорт или план, а также справки о зарегистрированных правах.

Также здесь получится пройти согласование проектов перепланировки или экспертизу перевода садовых домов в жилые, межевание участков, инвентаризацию. Такие услуги оказывают сотрудники бюро технической инвентаризации.

Прием посетителей в филиале в многофункционального центра идет с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, по адресу: город Мытищи, улица Карла Маркса, дом № 4, окно № 22.

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Мытищи Госуслуги МФЦ

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