Омбудсмен Ксения Мишонова рассказала о результатах анализа обращений по неблагополучным семьям в Подмосковье

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Как рассказала Ксения Мишонова, по каждому обращению проводят проверки, семьи посещают сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и опеки. Они осматривают условиях проживания и собирают характеристики на родителей.

«Сигналы о жестоком обращении с детьми обязательно направляем для проверки в полицию», - сказала она.

Мишонова добавила, что чаще всего о таких случаях сообщают соседи, знакомые и родственники. В этом году также поступило 20 обращений от родителей, проживающих отдельно, и два письма от детей. Из 69 сигналов факты неблагополучия подтвердились только в восьми случаях, где родители злоупотребляли спиртным. С каждой такой семьей организовали индивидуально-профилактическую работу.

«В Дмитрове двух детишек пришлось временно поместить в семейный центр. Эту семью службы профилактики знают не первый год. Там серьезные проблемы с алкоголем. Еще в двух случаях родители отказывались лечить детей от туберкулеза. В отношении одной из этих семей принято коллегиальное решение обязать родителей лечить детей в судебном порядке. В другом случае - малыша передали папе, который жил отдельно. Мама не только не хотела лечить ребенка, но и злоупотребляла алкоголем», - рассказала она.

По словам Мишоновой, ложные сигналы аще всего были связаны с конфликтами между соседями и доставить неприятности семье.

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